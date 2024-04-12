Барнаулец до смерти забил квартиранта, не оплатившего аренду

Суд отправил мужчину в колонию на восемь лет

12 апреля 2024, 13:50, ИА Амител

Ключи от квартиры / Фото: pxhere.com

Барнаулец до смерти забил мужчину, не заплатившему ему за жилье. Об этом рассказали в региональном СК.

В марте прошлого года 37-летний горожанин познакомился на улице с пожилым мужчиной, который остался без крыши над головой, и предложил ему пожить у него.

Они часто проводили время вместе, выпивали, и квартирант платил владельцу квартиры за проживание. Однако позже пожилой мужчина потерял паспорт и перестал получать пенсию. Он не спешил восстанавливать документ, поэтому платежи за проживание тоже прекратились.

В декабре они поссорились, и владелец квартиры избил арендатора, в результате чего последний скончался. На суде злоумышленник признал свою вину и раскаялся. Ему было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда, которое привело к смерти потерпевшего. Суд назначил ему восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.