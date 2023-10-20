Барнаулец избил соседей за то, что они громко слушали музыку
Один из пострадавших в больнице с серьезными травмами черепа
20 октября 2023, 13:48, ИА Амител
Барнаульцы заявили, что сосед избил их за громкое прослушивание музыки. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
Горожанка написала, что компания из четырех человек отдыхала и около часа ночи они прибавили музыку, понимая, что делать так нельзя. По словам женщины, сосед выключил свет в их квартире, а когда ее подруга вышла на лестничную клетку – ударил по лицу.
Также жительница Барнаула написала, что ее мужа сосед протащил по лестничной клетке. Он попал в больницу с переломом основания черепа. Пострадавшие написали заявление в полицию.
Примечательно, что в комментариях под постом большинство пользователей встали на сторону соседа.
13:58:25 20-10-2023
Никто из них не написал - Ах, я ,паршивый ишак, разбудил весь подъезд. Накажите меня в соответствии с буквой закона! - Соседу простить мордобой.
14:03:15 20-10-2023
Светлана (13:58:25 20-10-2023) Никто из них не написал - Ах, я ,паршивый ишак, разбудил вес... Серьезные травмы черепа @ Простить мордобой Прекрасно, когда у нас люди хотят жить по понятиям, а не по закону! P. S. И те, и тот - придурки.
14:48:47 20-10-2023
Гость (14:03:15 20-10-2023) Серьезные травмы черепа @ Простить мордобой Прекрасно, ког... Потому что закон на стороне нарушителей, предъявите претензии к законадательству, людям ничего не остаётся как устраивать рассправу самим, а вот если бы закон защищал людей, то самосуда бы не было, все претензии у законодательству РФ, это же не единственный случай, ещё и убивают нарушителей тишины, это же о многом говорит, что что то не так с законом.
14:50:08 20-10-2023
Гость (14:03:15 20-10-2023) Серьезные травмы черепа @ Простить мордобой Прекрасно, ког... Не давать спать людям это и не по понятиям, и не по закону. Надежды на закон давно никакой. Потому как давно виноват отстоявший себя, а не преступник, т.е. закон де-факто на стороне таких утырков. Потому давно остается надеяться только на свои силы.
14:00:16 20-10-2023
Сейчас люди пошли такие странные, всем плевать на тех кто рядом. Это нас ни к чему хорошему не приведет((( В телеграмм еще фото есть девушки, которая пострадала. Стыдно даже не стало выкладывать такое фото запитой мордашки, опухшее не от полученной травмы, а как будто пила и курила лет 10. И оглазке этой ситуации дали не с проста, теперь будут "доить" этого бедного соседа, у которого нервы сдали. Ночные музыканты нынче не в почете(( Надеюсь хорошие адвокаты помогут мужику, а эти пьяницы бедолаги пусть выздоравливают.
14:53:35 20-10-2023
Гость (14:00:16 20-10-2023) Сейчас люди пошли такие странные, всем плевать на тех кто ря... Я вот тихо слушаю музыку, и стараюсь не топать ночью, когда хожу по квартире. А ведь мог бы и прыгать по ночам и Лепса врубать. Но ведь никто спасибо не сказал за мое уважительное отношение к соседям. Значит надо пошуметь с месяц, а когда придут мне морду бить, извиниться, и больше не шуметь. Может быть тогда благодарности дождусь )
17:37:45 20-10-2023
Гость (14:53:35 20-10-2023) Я вот тихо слушаю музыку, и стараюсь не топать ночью, когда ... Дождешься...
20:26:44 20-10-2023
Гость (14:53:35 20-10-2023) Я вот тихо слушаю музыку, и стараюсь не топать ночью, когда ... Ну ты странный. Ты ждешь благодарности за то, что ведешь себя не как урод? А сам когда последний раз благодарил соседей?
14:00:52 20-10-2023
понимали, что косячат, но делали? а потом жаловаться пошли? красавчики просто.
14:07:18 20-10-2023
Правильно сделал мужик, поддерживаю !
14:07:24 20-10-2023
ТОЛЬКО БОЛЬШИЕ ШТРАФЫ УСПОКОЯТ ЭТИХ ХУЛИГАНОВ КОТОРЫЕ ШУМЯТ
14:11:05 20-10-2023
Гость (14:07:24 20-10-2023) ТОЛЬКО БОЛЬШИЕ ШТРАФЫ УСПОКОЯТ ЭТИХ ХУЛИГАНОВ КОТОРЫЕ ШУМЯТ... С большим количеством нулей!
14:16:57 20-10-2023
Гость (14:11:05 20-10-2023) С большим количеством нулей!... нет. капсом напечатанные.
17:52:37 20-10-2023
Гость (14:07:24 20-10-2023) ТОЛЬКО БОЛЬШИЕ ШТРАФЫ УСПОКОЯТ ЭТИХ ХУЛИГАНОВ КОТОРЫЕ ШУМЯТ... Они их просто не будут платить.
14:10:07 20-10-2023
Как я его понимаю. Правильно сделал. Только ему теперь не поздоровится.
14:15:38 20-10-2023
Гость (14:10:07 20-10-2023) Как я его понимаю. Правильно сделал. Только ему теперь не по... Да ничего ему не будет. Это они пытаются раздуть дело до средних телесных, придумывают повреждения, травмы черепа, ага, а по факту там и на легкие то еле тянет. Штраф небольшой максимум мужику светит, а скорее всего и его не будет и можно снова будет рыло таким соседям чистить.
14:26:22 20-10-2023
Гость (14:15:38 20-10-2023) Да ничего ему не будет. Это они пытаются раздуть дело до сре... Перелом основания черепа - да-да, ничего ему не будет, инфа сотка. По головке поглядят. Или медальку дадут, как Кадырову. Ну и да, под постом перепись любителей разобраться "по понятиям" и самосуда. Очень надеюсь, что каждый выквасит что-нибудь подобное и таки найдет свою статью.
14:34:17 20-10-2023
Гость (14:26:22 20-10-2023) Перелом основания черепа - да-да, ничего ему не будет, инфа ... Если бы был перелом основания черепа - он бы сдох на месте, а так явно попытка раздуть масштаб повреждений. В телеграме девка вообще какие то царапины демонстрирует, которые могла сама себе поставить умышленно
16:09:34 20-10-2023
Гость (14:34:17 20-10-2023) Если бы был перелом основания черепа - он бы сдох на месте, ... Нет. Такая травма не всегда ведет к смерти. Но вы продолжайте лупить людей, рано или поздно награда в виде статьи вас найдет.
14:10:16 20-10-2023
Правильно, когда полиция не работает, начинает работать суд Линча!
16:11:12 20-10-2023
Гость (14:10:16 20-10-2023) Правильно, когда полиция не работает, начинает работать суд ... Не боитесь, что у того, кого вы соберетесь судить, кулак будет поувесистее? Или будете команду собирать для линчевания? Что у людей в голове...
16:21:34 20-10-2023
Гость (16:11:12 20-10-2023) Не боитесь, что у того, кого вы соберетесь судить, кулак буд... Так в штатах линчевали всем населенным пунктом.
14:12:33 20-10-2023
Ну вот и сосед настучал им в бубен, понимая, что так делать нельзя.
14:17:56 20-10-2023
Позвонил в полицию, вызвал наряд, все дела. Но видно, очень хотелось вдарить какую-то бабёшку по лицу, сломать позвоночник мужику. Бить кулаком в лицо женщине - ну да, это поступок! Теперь за удовольствие заплатит.
14:20:53 20-10-2023
Гость (14:17:56 20-10-2023) Позвонил в полицию, вызвал наряд, все дела. Но видно, очень ... и приехал наряд через пару часов когда все уснули.
14:28:59 20-10-2023
Гость (14:20:53 20-10-2023) и приехал наряд через пару часов когда все уснули.... Да ну! Надо убедительно попросить, можно сказать, что похоже на то, что там скандал, плачет ребенок, заглушают музыкой. Что вы сейчас записываете разговор с дежурным ( прямо сразу ). Во всяком случае, это лучше, чем потом случится избиение с тяжелыми увечьями. А если того мужика парализует?
14:36:53 20-10-2023
Гость (14:28:59 20-10-2023) Да ну! Надо убедительно попросить, можно сказать, что похоже... Это не работает проверено, или вообще не приедут или приедут через 2 часа и еще тебя могут притянуть за ложный вызов, т.к. все тихо уже. И обращение к участковому тоже не работает, те вообще непонятно для чего нужны, просто числятся.
16:27:24 20-10-2023
Гость (14:20:53 20-10-2023) и приехал наряд через пару часов когда все уснули.... Именно...Могут и вообще утром приехать.А потом тебя же заставят бегать по соседям и искать свидетелей! А то вдруг ты оговариваешь " белых и пушистых"... и штраф и при этом всего 500 рублей! Если бы работали законы- не было бы беззакония... Мужчину поддерживаю, кто столкнулся с подобным соседством и бездействием властей- тот поймет.
14:24:33 20-10-2023
Гость (14:17:56 20-10-2023) Позвонил в полицию, вызвал наряд, все дела. Но видно, очень ... Пока полиция приедет-если вообще приедет-там уже все уснут.
14:37:32 20-10-2023
Гость (14:17:56 20-10-2023) Позвонил в полицию, вызвал наряд, все дела. Но видно, очень ... Именно- позвонил в полицию и на этом все дела закончились. Имею опыт попыток с помощью ментов усмирять ночных буянов- от ментов толку ноль.*** сосед выключил свет в их квартире, а когда ее подруга вышла на лестничную клетку – ударил по лицу. - отличная инструкция, как надо поступать, спасибо!
16:03:30 20-10-2023
Гость (14:17:56 20-10-2023) Позвонил в полицию, вызвал наряд, все дела. Но видно, очень ... Полиция не разбирается с нарушителями тишины, они составляют заявление, которое потом передают в администрацию, с администрации вам позвонят и спросят может кто-нибудь из ваших соседей подтвердить факт нарушения и вы будете бегать искать соседей которые согласятся подтвердить, но соседи в большинстве своем не любят связываться, поэтому нарушителям ничего не будет, а если все таки найдется сосед который подтвердит то нарушителям светит штраф 500 руб. Как мне сказал полицейский некоторые сразу дают 500 руб. и продалжают веселиться, вот такой у нас закон, презумпция невиновности нарушителей тишины освобождает их от наказания и штрафы настолько смешны, что не кто ничего не боится, закон не рабочий, а для некоторых жизнь рядом с такими соседями превращается в ад, тут явно соседи регулярно гуляющие и человек долго терпел, если бы это был единственный раз то такого бы не произошло.
18:18:53 20-10-2023
Гость (16:03:30 20-10-2023) Полиция не разбирается с нарушителями тишины, они составляют... Писали заявление на шумных соседей раз десять. Толку ноль. Никто не звонит, заявления будто в черную дыру уходят.
18:16:39 20-10-2023
Гость (14:17:56 20-10-2023) Позвонил в полицию, вызвал наряд, все дела. Но видно, очень ... Полиция в этом деле - полный импотент. Мы вызывали много раз. Либо приезжают уже под утро. Либо приезжают, руками разводят и всё.
14:19:31 20-10-2023
сидеть не хочется , а то тоже врезал бы чем нибудь тут одному
14:31:35 20-10-2023
Гость (14:19:31 20-10-2023) сидеть не хочется , а то тоже врезал бы чем нибудь тут одном... Да каждый бы врезал! И не одному! Что поделать, человек тоже часть животного мира)))
14:27:41 20-10-2023
Все правильно сделал
14:31:14 20-10-2023
Просишь их вежливо,посылают. Угрожаешь заявлением,хихикают и ещё громче делают. Бьешь им морды,обижаются и бегут в полицию плакаться. Или другой момент,нормальный сосед,пошел поговорить с быдло соседом,быдло бьет нормального по лицу приговаривая что в ментовку бегут чертилы,и что он сам никогда не мусарнется. Как только получает ответку,тут же резко засовывается язычок в жопу,и быдло бежит плакаться в ментовку,писать заявление и снимать побои,еще и суд подает.
14:53:58 20-10-2023
Судя по реакции - сразу в морду. Очень сильно достали человека. И это не первое громкое прослушивание музыки в запрещенное время. Сочувствую пострадавшему от веселящихся по ночам пьяниц. Они почему то ну очень любят именно после часа ночи врубать на всю громкость свое музло.
15:37:36 20-10-2023
А что мужику делать? Плюшками с чаем их угощать, что ли среди ночи? Так поздно уже. Вот и угостил тем, чем было - кулаком в рыло...
15:39:27 20-10-2023
Попробуйте не раздражаться из-за каких-то пустяков. Лучше скажите встречный людям за то, что вас не избили, не ограбили, и вы сегодня пока вернулись домой живым. Что у вас не оторвался тромб, не сломали ногу и вас не укусила бешеная собака. И радуйтесь этому!
16:23:08 20-10-2023
Гость (15:39:27 20-10-2023) Попробуйте не раздражаться из-за каких-то пустяков. Лучше ск... Человек приходит домой после работы хочет отдыха и тишины, выспаться чтобы продуктивно работать, и если это происходит системно, ваша жизнь превращается в ад, люди продают квартиры и вы это называете пустяками, поживите в таком дурдоме, потом расскажите какие это пустяки и не раз в год, а каждый день.
18:21:56 20-10-2023
Гость (15:39:27 20-10-2023) Попробуйте не раздражаться из-за каких-то пустяков. Лучше ск... Пустяки? Если соседи шумят систематически, потому что ведут такой образ жизни - не работают, пьют, шумные компании по ночам водят. То это никак не пусятки. Попробуйте КАЖДЫЙ день засыпать после трех ночи и вставать в 6 утра на работу. Погляжу , на вас, как вы будете реагировать через месяц. А еще и детям спать не дают, а им в школу рано вставать.
16:12:49 20-10-2023
У нас тут сосед музыку начинает включать только с 23.00, может начать что-нибудь забивать, могут начать ругань на весь дом, сочувствую всем его соседям которые проживают в непосредственной близости рядом с этой квартирой, но они все недовольны и все молчат, вот если бы ему мешали шумные соседи он бы точно терпеть не стал сразу бы лицо набил.
17:24:11 20-10-2023
ВЫВОД из комментариев: В происшествии виноват начальник ГУВД, распустивший сотрудников, не хелающих выезжать на вызовы. Хоть все 600 000 барнаульцев одновременно между собой передерутся, наряды мирно будут пить чай в дежурке)))
19:37:33 20-10-2023
Гость (17:24:11 20-10-2023) ВЫВОД из комментариев: В происшествии виноват начальник ГУВД... Ха-ха-ха)))))))))))))))))))))))))
17:34:05 20-10-2023
Надо было на башку утыркам магнитофон надеть или привязать к колонке и врубить на полную, чтобы из ушей всё дерьмо вытекло.
21:15:47 20-10-2023
Проверено на себе. Наказать нарушителей тишины по закону не получилось. В очередной вызов сам дежурный приехал, говорит "мне кажется не громко музыка играет. Еще раз вызовешь, выпишу штраф за ложный вызов." Я мягко говоря был удивлен. Короче, в моем случае временами помогает шуметь, когда соседи спят или болеют с будуна. тогда тихо себя ведут с месяц. Постараемся у них выработать рефлекс, пошумел - получай обратку. А все остальные соседи сказали, что им шумные соседи тоже мешают, но связываться с ними не хотят.
22:56:05 20-10-2023
в этой новости прекрасно все
11:28:53 21-10-2023
Был у отца в гостях. Квартира. Утро, около 6, начинается с игры на барабане. Гастарбайтеры проснулись и готовятся к трудовому дню. Квартиру им сдал такой же шумный сосед- алкаш. Вызов служителей порядка практически ничего не давал. Беседы при редких встречах пользы не приносили. Очень хотелось их убить, медленно и жестоко. Просыпаться каждый день за час до тарарама и ждать очередной концерт....Так, что барнаулец, наказавший шумевших соседей миллион раз прав. За это медаль давать надо. Если власти не чешутся.
16:40:16 22-10-2023
Правильно сделал. Такие по-хорошему не понимают