Барнаулец избил соседей за то, что они громко слушали музыку

Один из пострадавших в больнице с серьезными травмами черепа

20 октября 2023, 13:48, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Барнаульцы заявили, что сосед избил их за громкое прослушивание музыки. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Горожанка написала, что компания из четырех человек отдыхала и около часа ночи они прибавили музыку, понимая, что делать так нельзя. По словам женщины, сосед выключил свет в их квартире, а когда ее подруга вышла на лестничную клетку – ударил по лицу.



Также жительница Барнаула написала, что ее мужа сосед протащил по лестничной клетке. Он попал в больницу с переломом основания черепа. Пострадавшие написали заявление в полицию.

Примечательно, что в комментариях под постом большинство пользователей встали на сторону соседа.