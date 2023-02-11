Барнаулец написал ещё одну песню для Григория Лепса

Накануне певец презентовал композицию "Господи, спасибо, что брал деньгами"

11 февраля 2023, 15:33, ИА Амител

Известный барнаульский композитор Лев Шапиро написал ещё одну песню для певца Григория Лепса. На своей странице во "ВКонтакте" он опубликовал премьеру композиции "Господи, спасибо, что брал деньгами" в исполнении знаменитого музыканта.

"Мне кажется, что произведение сложилось и зажило своей жизнью. Спасибо Григорию за мощнейший энергетический посыл! Работаем дальше", – написал он.

Напомним, что ранее Лев Шапиро уже продавал свои песни Лепсу. Композиция "Самый лучший день", написанная барнаульцем, неоднократно брала вершины хит-парадов и стала одной из самых знаменитых композиций российского певца. Кроме того, он исполнял и композицию "Москва", которая также вышла из-под пера Шапиро.