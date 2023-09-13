Барнаулец нарвал в пакет конопли и попался полиции

Возбуждено уголовное дело

13 сентября 2023, 14:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле полицейские задержали мужчину, подозреваемого в хранении запрещенных веществ, сообщили в краевом главке МВД.

Злоумышленник попался правоохранителям неподалеку от улицы Кирсараевская, когда попытался оставить за деревом пакет с коноплей.

Экспертиза подтвердила наличие наркотического состава – 154 грамма.

Подозреваемым оказался ранее не судимый 32-летний барнаулец. Наркотическое средство, с его слов, он собрал самостоятельно для личного употребления без цели сбыта.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ "Хранение наркотических средств в крупном размере". Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.