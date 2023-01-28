Барнаулец оплевал лифт и попал на видео
Инцидент произошёл в одном из домов по улице 65 лет Победы
28 января 2023, 18:59, ИА Амител
Житель столицы Алтайского края оплевал лифт многоэтажки и попал на видео, сообщает Barnaul 22.
Инцидент произошёл в одном из домов по улице 65 лет Победы в ночь на 22 января.
"Качок по кличке Харчок сначала быкует на дверь. А потом заплёвывает своё же отражение в ней", – отметили в публикации.
Ранее в Барнауле две девушки оплевали чужую дверь и сняли это на камеру.
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