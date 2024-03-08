Барнаулец отнял букет у продавцов тюльпанов
Мужчина устроил конфликт с теми, кто пытался ему помешать
08 марта 2024, 16:45, ИА Амител
Кадр из видео, снятого очевидцами / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле мужчина отнял букет цветов у продавцов тюльпанов. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам очевидцев, горожанин подошел к машине, из которой торговали цветами, взял букет из 50 тюльпанов и стал уходить. С людьми, пытавшимися его остановить, он конфликтовал.
Позднее мужчина вступил в конфликт с водителем микроавтобуса, которому перекрыл проезд.
Получилось ли остановить дебошира, неизвестно. Пользователи в комментариях предположили, что к нему уже выехали сотрудники полиции.
Устроивший потасовку мог быть пьян.
16:47:22 08-03-2024
Быдлятина из деревни приехала побузить?
16:51:36 08-03-2024
Гость (16:47:22 08-03-2024) Быдлятина из деревни приехала побузить?... Место рождения человека не говорит о его социальном статусе. Скорее это заслуга родителей
16:53:12 08-03-2024
Гость (16:47:22 08-03-2024) Быдлятина из деревни приехала побузить?... Мимо. Написано барнаулец.
18:53:08 08-03-2024
Гость (16:47:22 08-03-2024) Быдлятина из деревни приехала побузить?... Быдлятины и в городе хватает.
09:49:02 09-03-2024
Гость (18:53:08 08-03-2024) Быдлятины и в городе хватает.... теперь уже да, хватает.
19:24:30 08-03-2024
рожу зачем замазали? пусть его узнают все: дома, на работе, соседи итд.
мне кажется, люди имеют право знать, кто живет по-соседству.
20:54:16 08-03-2024
Во первых все эти перекупы на машинах стоят и торгуют цветами и ни один из них не зарегистрирован в качестве предпринимателя. С дохода они не платят налогов ни в муниципальный бюджет ни в федеральный бюджет. Их действия подпадают по административное правонарушение. "Незаконное предпринимательство". За это их нужно привлекать к административной ответственности. Полиция закрывает глаза на это. Сама полиция живет за счет бюджета. Обычные граждане работающие на заводе платят налоги. А эти возьмут на базе тюльпанов. Набьют ими багажник, привяжут шарики и стоят покрикивают заманивают недобросовестных покупателей. Разницу в карман себе кладут. Мужик правильно сделал. Немного раскулачил их. Побольше бы таких мужиков.
21:47:57 08-03-2024
А что он сделал не так? (20:54:16 08-03-2024) Во первых все эти перекупы на машинах стоят и торгуют цветам... Чтобы 2 дня в году поторговать в праздник, реально думаешь что ИП надо открыть?
22:33:21 08-03-2024
Дело даже не в налогах, совесть надо иметь, тройная цена, домой принёс раскрылись и листья облетели. Чем прыскают. Обидно, не из за денег, а за развод.
08:21:48 09-03-2024
Продажа цветов в праздник - это заработок для населения) на Первомайке машин сто торговало вчера тюльпанчиками. Понятно, что они нелегально бизнес делают, налогов не платят. Элементарно - школота скидывается карманными деньгами и покупают оптом цветы, потом ими банчат. Но и покупают у них не самые обеспеченные граждане. Согласитесь, вы своей пассии хотите в праздник сделать приятно) вот только степень приятности зависит от этой пассии: у меня даже мысли не возникнет подарить своей три тюльпанчика недомерка в целлофане, нужен нормальный букет. А есть те, кто и этими тюльпанчиками обходится. Да та же школота вчера активно отоваривалась у этих торговцев, они же не пойдут в цветочный бутик покупать букет за 3-5-9 тысяч. Такое раз в год происходит. Пускай торгуют.
14:39:36 09-03-2024
Введите в Яндексе или в Гугле фразу. "Цветы продали, коробки бросили". От этих спекулянтов остается мусора столько, что убирать теперь нужно за ними недели две-три. За чей счет будет происходить уборка? Почему деньги будут выделяться из местного бюджета не на благоустройство дворов города, а на уборку за этими нагадившими и уехавшими?