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Барнаулец отнял букет у продавцов тюльпанов

Мужчина устроил конфликт с теми, кто пытался ему помешать

08 марта 2024, 16:45, ИА Амител

Кадр из видео, снятого очевидцами / Фото: "Инцидент Барнаул"
Кадр из видео, снятого очевидцами / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле мужчина отнял букет цветов у продавцов тюльпанов. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, горожанин подошел к машине, из которой торговали цветами, взял букет из 50 тюльпанов и стал уходить. С людьми, пытавшимися его остановить, он конфликтовал.

Позднее мужчина вступил в конфликт с водителем микроавтобуса, которому перекрыл проезд.

Получилось ли остановить дебошира, неизвестно. Пользователи в комментариях предположили, что к нему уже выехали сотрудники полиции.

Устроивший потасовку мог быть пьян.

Барнаул Происшествия

Комментарии 11

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Гость

16:47:22 08-03-2024

Быдлятина из деревни приехала побузить?

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Гость

16:51:36 08-03-2024

Гость (16:47:22 08-03-2024) Быдлятина из деревни приехала побузить?... Место рождения человека не говорит о его социальном статусе. Скорее это заслуга родителей

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Гость

16:53:12 08-03-2024

Гость (16:47:22 08-03-2024) Быдлятина из деревни приехала побузить?... Мимо. Написано барнаулец.

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Гость

18:53:08 08-03-2024

Гость (16:47:22 08-03-2024) Быдлятина из деревни приехала побузить?... Быдлятины и в городе хватает.

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Элен без ребят

09:49:02 09-03-2024

Гость (18:53:08 08-03-2024) Быдлятины и в городе хватает.... теперь уже да, хватает.

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Элен без ребят

19:24:30 08-03-2024

рожу зачем замазали? пусть его узнают все: дома, на работе, соседи итд.
мне кажется, люди имеют право знать, кто живет по-соседству.

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А что он сделал не так?

20:54:16 08-03-2024

Во первых все эти перекупы на машинах стоят и торгуют цветами и ни один из них не зарегистрирован в качестве предпринимателя. С дохода они не платят налогов ни в муниципальный бюджет ни в федеральный бюджет. Их действия подпадают по административное правонарушение. "Незаконное предпринимательство". За это их нужно привлекать к административной ответственности. Полиция закрывает глаза на это. Сама полиция живет за счет бюджета. Обычные граждане работающие на заводе платят налоги. А эти возьмут на базе тюльпанов. Набьют ими багажник, привяжут шарики и стоят покрикивают заманивают недобросовестных покупателей. Разницу в карман себе кладут. Мужик правильно сделал. Немного раскулачил их. Побольше бы таких мужиков.

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Гость

21:47:57 08-03-2024

А что он сделал не так? (20:54:16 08-03-2024) Во первых все эти перекупы на машинах стоят и торгуют цветам... Чтобы 2 дня в году поторговать в праздник, реально думаешь что ИП надо открыть?

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Дядька

22:33:21 08-03-2024

Дело даже не в налогах, совесть надо иметь, тройная цена, домой принёс раскрылись и листья облетели. Чем прыскают. Обидно, не из за денег, а за развод.

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Гость

08:21:48 09-03-2024

Продажа цветов в праздник - это заработок для населения) на Первомайке машин сто торговало вчера тюльпанчиками. Понятно, что они нелегально бизнес делают, налогов не платят. Элементарно - школота скидывается карманными деньгами и покупают оптом цветы, потом ими банчат. Но и покупают у них не самые обеспеченные граждане. Согласитесь, вы своей пассии хотите в праздник сделать приятно) вот только степень приятности зависит от этой пассии: у меня даже мысли не возникнет подарить своей три тюльпанчика недомерка в целлофане, нужен нормальный букет. А есть те, кто и этими тюльпанчиками обходится. Да та же школота вчера активно отоваривалась у этих торговцев, они же не пойдут в цветочный бутик покупать букет за 3-5-9 тысяч. Такое раз в год происходит. Пускай торгуют.

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Пускай торгуют?

14:39:36 09-03-2024

Введите в Яндексе или в Гугле фразу. "Цветы продали, коробки бросили". От этих спекулянтов остается мусора столько, что убирать теперь нужно за ними недели две-три. За чей счет будет происходить уборка? Почему деньги будут выделяться из местного бюджета не на благоустройство дворов города, а на уборку за этими нагадившими и уехавшими?

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