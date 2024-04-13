Барнаулец перевел мошеннику 80 тысяч рублей, который прикидывался его знакомым

Возбуждено уголовное дело

13 апреля 2024, 17:08, ИА Амител

Мужчина держит в руках смартфон / Фото: unsplash.com

В Барнауле 45-летний местный житель обратился в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщили в МВД Алтайского края.

Потерпевший рассказал, что ему в мессенджере написал знакомый и попросил в долг 40 тысяч рублей. Горожанин перевел деньги на указанный счет, а затем сделал это еще раз, так как собеседник обещал все вернуть через пару часов.

Но на деле оказалось, что аккаунт реального товарища был взломан, а деньги ушли неизвестному человеку.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину".