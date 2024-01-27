Барнаулец пнул елку в подъезде и попал на видео — теперь он угрожает расправой
На мужчину решили заявить в полицию
27 января 2024, 18:10, ИА Амител
Два нетрезвых барнаульца совершили нападение на новогоднюю елку и попали на видео. А после один из них стал угрожать расправой за публикацию ролика.
Все началось ранним утром 27 января в доме № 81 по ул. Солнечная Поляна. На кадрах два изрядно шатающихся мужчины вошли в подъезд и один из них со всей силы пнул праздничное украшение, а второй следом же лягнул воздух.
Затем приятели подняли дерево и вошли в лифт – там один из них широко открыл рот и навеселе стал что-то кричать.
Когда ролик разошелся по телеграм-каналам, стало известно, что девушке, которая его прислала, начал угрожать один из героев видео, обещая зарезать ее родственников, если та не удалит публикацию.
В телеграм-канале Barnaul 22 отметили, что этот же мужчина присылал угрозы убийством и причинением тяжкого вреда здоровью редакторам сообщества. Администрация заявила о намерении обратиться в полицию.
18:15:04 27-01-2024
Биомусор. В утиль.
18:24:37 27-01-2024
Что думать то? Синегубова, за угрозу жизни, на кучу, а от туда на фронт.
18:30:06 27-01-2024
Судя по мочалке, басмач ?
18:49:25 27-01-2024
Гость (18:30:06 27-01-2024) Судя по мочалке, басмач ?... Сейчас каждый третий басмач, если судить по, как вы выражаетесь, мочалке
13:07:53 28-01-2024
Гость (18:30:06 27-01-2024) Судя по мочалке, басмач ?... да нет, чистейший славянин
16:59:46 28-01-2024
Гость (18:30:06 27-01-2024) Судя по мочалке, басмач ?... Нет, он с союзной республики Закавказья.
18:58:38 27-01-2024
Где-то опубликовывали уже его ФИО...
19:20:48 27-01-2024
Инородцы, шайтаны, слуги Иблиса. На родину перевоспитывать.
19:56:15 27-01-2024
А зачем вообще надо было выкладывать видео? Что за дурь?
20:02:30 27-01-2024
Гость (19:56:15 27-01-2024) А зачем вообще надо было выкладывать видео? Что за дурь?... а ты тоже постоянно елки пинаешь?
20:25:47 27-01-2024
Гость (19:56:15 27-01-2024) А зачем вообще надо было выкладывать видео? Что за дурь?... А в чём проблема??
20:00:43 27-01-2024
Почему этот пьяный биомусор с мочалкой на подбородке называют мужчиной?
20:51:51 27-01-2024
Игорьььь (20:00:43 27-01-2024) Почему этот пьяный биомусор с мочалкой на подбородке называю... да ещё барнаульцем?
20:25:24 27-01-2024
Да ладно вам, сейчас Абу извинится и всё нормально будет!
20:43:43 27-01-2024
Нажрался веди себя нормально
22:00:13 27-01-2024
l (20:43:43 27-01-2024) Нажрался веди себя нормально... Так он и потрезвее потом бред писал. И само содержание и в письменной форме только тупой мог так, либо он не боится никаких наказаний. Наверное ещё не наказывали жёстко. Что интересно, на Вы и добрый день )) Сейчас мой айпи пусть повычисляет, тоже понаписать.
21:00:37 27-01-2024
Хосспади, елка , подъезд, пинать воздух…. Ну просто Бастрыкину на завтрак. Он без такого даже не завтракает)))
23:12:08 27-01-2024
Этих мразей посадить на 15 суток как минимум а то и на больше поскольку елка в России символ православного христианства рождества Христова.
11:27:27 28-01-2024
Гость (23:12:08 27-01-2024) Этих мразей посадить на 15 суток как минимум а то и на больш... Совсем ку-ку?
09:56:56 28-01-2024
ну так чемодан-вокзал. какие расследования? на фига эта туша в России нужна вообще? или на СВО, там есть с кем воевать.
10:00:50 28-01-2024
Он готовится к съемкам N-ой части про Кинг-Конга. Тот тоже так пасть разивает и орет. Новый тип прямоходящих - бы..о обыкновенное.