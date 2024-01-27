Барнаулец пнул елку в подъезде и попал на видео — теперь он угрожает расправой

На мужчину решили заявить в полицию

27 января 2024, 18:10, ИА Амител

Барнаулец угрожает расправой из-за видео с ним / Кадры: Barnaul 22

Два нетрезвых барнаульца совершили нападение на новогоднюю елку и попали на видео. А после один из них стал угрожать расправой за публикацию ролика.

Все началось ранним утром 27 января в доме № 81 по ул. Солнечная Поляна. На кадрах два изрядно шатающихся мужчины вошли в подъезд и один из них со всей силы пнул праздничное украшение, а второй следом же лягнул воздух.

Затем приятели подняли дерево и вошли в лифт – там один из них широко открыл рот и навеселе стал что-то кричать.

Когда ролик разошелся по телеграм-каналам, стало известно, что девушке, которая его прислала, начал угрожать один из героев видео, обещая зарезать ее родственников, если та не удалит публикацию.

Скриншоты переписки / Barnaul 22

В телеграм-канале Barnaul 22 отметили, что этот же мужчина присылал угрозы убийством и причинением тяжкого вреда здоровью редакторам сообщества. Администрация заявила о намерении обратиться в полицию.