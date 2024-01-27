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Барнаулец пнул елку в подъезде и попал на видео — теперь он угрожает расправой

На мужчину решили заявить в полицию

27 января 2024, 18:10, ИА Амител

Барнаулец угрожает расправой из-за видео с ним / Кадры: Barnaul 22
Барнаулец угрожает расправой из-за видео с ним / Кадры: Barnaul 22

Два нетрезвых барнаульца совершили нападение на новогоднюю елку и попали на видео. А после один из них стал угрожать расправой за публикацию ролика.

Все началось ранним утром 27 января в доме № 81 по ул. Солнечная Поляна. На кадрах два изрядно шатающихся мужчины вошли в подъезд и один из них со всей силы пнул праздничное украшение, а второй следом же лягнул воздух.

Затем приятели подняли дерево и вошли в лифт – там один из них широко открыл рот и навеселе стал что-то кричать.

Когда ролик разошелся по телеграм-каналам, стало известно, что девушке, которая его прислала, начал угрожать один из героев видео, обещая зарезать ее родственников, если та не удалит публикацию.

Скриншоты переписки / Barnaul 22

В телеграм-канале Barnaul 22 отметили, что этот же мужчина присылал угрозы убийством и причинением тяжкого вреда здоровью редакторам сообщества. Администрация заявила о намерении обратиться в полицию.

Барнаул Происшествия

Комментарии 21

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Гость

18:15:04 27-01-2024

Биомусор. В утиль.

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Гость

18:24:37 27-01-2024

Что думать то? Синегубова, за угрозу жизни, на кучу, а от туда на фронт.

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Гость

18:30:06 27-01-2024

Судя по мочалке, басмач ?

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Элен без ребят

18:49:25 27-01-2024

Гость (18:30:06 27-01-2024) Судя по мочалке, басмач ?... Сейчас каждый третий басмач, если судить по, как вы выражаетесь, мочалке

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Гость

13:07:53 28-01-2024

Гость (18:30:06 27-01-2024) Судя по мочалке, басмач ?... да нет, чистейший славянин

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Гость

16:59:46 28-01-2024

Гость (18:30:06 27-01-2024) Судя по мочалке, басмач ?... Нет, он с союзной республики Закавказья.

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Гость

18:58:38 27-01-2024

Где-то опубликовывали уже его ФИО...

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Олег

19:20:48 27-01-2024

Инородцы, шайтаны, слуги Иблиса. На родину перевоспитывать.

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Гость

19:56:15 27-01-2024

А зачем вообще надо было выкладывать видео? Что за дурь?

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Гость

20:02:30 27-01-2024

Гость (19:56:15 27-01-2024) А зачем вообще надо было выкладывать видео? Что за дурь?... а ты тоже постоянно елки пинаешь?

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Гость

20:25:47 27-01-2024

Гость (19:56:15 27-01-2024) А зачем вообще надо было выкладывать видео? Что за дурь?... А в чём проблема??

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Игорьььь

20:00:43 27-01-2024

Почему этот пьяный биомусор с мочалкой на подбородке называют мужчиной?

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Гость

20:51:51 27-01-2024

Игорьььь (20:00:43 27-01-2024) Почему этот пьяный биомусор с мочалкой на подбородке называю... да ещё барнаульцем?

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Гость

20:25:24 27-01-2024

Да ладно вам, сейчас Абу извинится и всё нормально будет!

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l

20:43:43 27-01-2024

Нажрался веди себя нормально

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Гость

22:00:13 27-01-2024

l (20:43:43 27-01-2024) Нажрался веди себя нормально... Так он и потрезвее потом бред писал. И само содержание и в письменной форме только тупой мог так, либо он не боится никаких наказаний. Наверное ещё не наказывали жёстко. Что интересно, на Вы и добрый день )) Сейчас мой айпи пусть повычисляет, тоже понаписать.

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Гость

21:00:37 27-01-2024

Хосспади, елка , подъезд, пинать воздух…. Ну просто Бастрыкину на завтрак. Он без такого даже не завтракает)))

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Гость

23:12:08 27-01-2024

Этих мразей посадить на 15 суток как минимум а то и на больше поскольку елка в России символ православного христианства рождества Христова.

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Гость

11:27:27 28-01-2024

Гость (23:12:08 27-01-2024) Этих мразей посадить на 15 суток как минимум а то и на больш... Совсем ку-ку?

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Гость

09:56:56 28-01-2024

ну так чемодан-вокзал. какие расследования? на фига эта туша в России нужна вообще? или на СВО, там есть с кем воевать.

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Гость

10:00:50 28-01-2024

Он готовится к съемкам N-ой части про Кинг-Конга. Тот тоже так пасть разивает и орет. Новый тип прямоходящих - бы..о обыкновенное.

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