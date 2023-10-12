Барнаулец положил свиную голову у памятника Ахмату Кадырову в Москве
Так он выступил против строительства новой мечети в столице
12 октября 2023, 07:46, ИА Амител
Фото: pxhere.com
19-летний уроженец Барнаула положил свиную голову и бекон у памятника Ахмату Кадырову в Москве. Об этом сообщает Baza.
Парень заранее купил продукты для перформанса, приехал на улицу Кадырова в Южное Бутово и попросил знакомую все снять на видео. Девушка позднее сказала, что ничего не знала о планах молодого человека.
Сам парень заявил, что голову у памятника он решил положить после новостей о строительстве новой мечети в Москве. Он также призвал в социальных сетях зарыть свиную голову под местом строительства мечети.
Девушку и молодого человека задержали.
07:52:20 12-10-2023
Устройте ему встречу с кадыровым. 1 на 1...без свидетелей )))
11:54:39 12-10-2023
Гость (07:52:20 12-10-2023) Устройте ему встречу с кадыровым. 1 на 1...без свидетелей ))... А Кадыров сам один на один выйдет? Только если его оппоненту руки свяжут или под прицелом пистолета стоять будет.
12:45:06 12-10-2023
Гость (11:54:39 12-10-2023) А Кадыров сам один на один выйдет? Только если его оппоненту... Ну да в 47 лет против 19 летнего трудно. Но мне кажется 50 на 50, от подготовки пацана зависит. А вот если обоих выпустят на волю с автоматами, то 95 процентов на Кадырова
19:09:12 12-10-2023
Гость (12:45:06 12-10-2023) Ну да в 47 лет против 19 летнего трудно. Но мне кажется 50 н... а если в викторине по истории РФ?
10:39:11 13-10-2023
Гость (19:09:12 12-10-2023) а если в викторине по истории РФ?... На Кадырова. Думаю мальчик знает историю РФ в лучшем случае по Википедии. В худшем по укросайтам
23:59:48 12-10-2023
Гость (07:52:20 12-10-2023) Устройте ему встречу с кадыровым. 1 на 1...без свидетелей ))... Они общались бы друг с другом о религии всю свою оставшуюся жизнь 1 на 1 ? Встреча для этого бессмысленна . В конце концов , работой делами всем надо своими заниматься .
07:56:24 12-10-2023
19-летний --- в армию не хочет. Типа с головой не в порядке
07:57:13 12-10-2023
Внук наверное уже выезжает в Барнаул
08:00:17 12-10-2023
Опять прославились Барнаул на всю Москву. Нужно задержанных доставитьобратео в Барнаул и перед губернатором извиниться на телефон.
08:09:12 12-10-2023
Гость (08:00:17 12-10-2023) Опять прославились Барнаул на всю Москву. Нужно задержанных ... А перед губернатором-то за что извиняться? Он же не радужный флаг сжёг...
08:15:23 12-10-2023
Мальчик будет битым 100% а девчулька будет плакать. мама ну не виноватая я,что была поддатая я.
08:20:38 12-10-2023
Сразу видно ,что у молодого человека ума нет.Своею глупостью оскорбляет память ушедшего в мир иной.Нехорошо и мерзко.
08:55:42 12-10-2023
Афиноген (08:20:38 12-10-2023) Сразу видно ,что у молодого человека ума нет.Своею глупостью... Да, намного красивее, когда в христианском Святом источнике мусульмане ноги моют? Или когда в дацане в Бурятии мочиться на стены начал какой то борец с Дагестана. Выдумаете им что то было? Нет, диаспоры просто извинились! Святой источник после этого закрыли от слова совсем. Так что прежде чем своих хаять за не очень хорошие дела и требовать наказания, посмотрите, что чужие сделали и как их наказали.
09:33:22 12-10-2023
Гость (08:55:42 12-10-2023) Да, намного красивее, когда в христианском Святом источнике ... А я ,что ,говорю ,что дураков нет в других народах?Есть они ,конечно,но если мы будем следовать такой логике,то мира у нас никогда не будет.И вот эти "герои",они выражают мнения большинства своего народа?Я думаю нет ,поэтому ,эти выходки и останутся выходками,осуждаемыми здравомыслящими людьми.
08:48:25 12-10-2023
Дурачек этот парниша. Захотел популярности дешевой. Ну теперь чечены его прославят как надо. и правильно сделают.
08:58:10 12-10-2023
С одной стороны это конечно плохо, с другой стороны у человека есть тестикулы. И он в отличии от миллионов соотечественников выразил свой протест, не в интернете или на кухне.
10:26:14 12-10-2023
Гость (08:58:10 12-10-2023) С одной стороны это конечно плохо, с другой стороны у челове... Почему он не в армии такой смелый? 19 лет - уже должен служить. Тупой поступок.
14:35:36 12-10-2023
Гость (08:58:10 12-10-2023) С одной стороны это конечно плохо, с другой стороны у челове... наличие тестикул при полном отсутствии мозгов- это прям беда.
09:04:20 12-10-2023
Навальнёнок. Как и 2 малолетки, активно минусующие здесь с разных устройств, чтобы создать видимость массовости.
10:13:38 12-10-2023
Гость (09:04:20 12-10-2023) Навальнёнок. Как и 2 малолетки, активно минусующие здесь с р... Шапочку из фольги не одели сегодня? А западные агенты не дремлют, облучают православного
09:15:16 12-10-2023
Нужно уважать друг друга, а не дикие рерформансы устраивать. Мало других проблем вокруг? Заняться нечем? Хорошо живет - развлекается? Теперь огребется и сразу все получит: проблемы, занятие, "развлечения" и т.д.
10:15:41 12-10-2023
Гость (09:15:16 12-10-2023) Нужно уважать друг друга, а не дикие рерформансы устраивать.... Тоесть у вас вызывает уважение, когда младший Кадыров бьёт человека в СИЗО?
09:17:58 12-10-2023
Вседозволенность власть предержащих, жалко парня.......
10:25:18 12-10-2023
о строительстве новой мечети --- а может и не дурак, если против мечети, логично положить у мечети, но за мечеть и саудиты могут обидится. А их в расчленении журналистов подозревают, но ничего сделать не могут. А он вроде бы не совсем против ислама, он типа против отдельных российских мусульман. Хотя может такая логика не для его интеллекта и он вообще плохо понимает, что такое ислам и кто такие саудиты. Ему на каком то сайте денег пообещали, он пошел и положил. Может и так
10:29:12 12-10-2023
Он это во время конфликта Израиля с мусульманами сделал. Совпадение?
10:52:26 12-10-2023
Какое дело барнаульцу до того, сколько мечетей строится в Москве? Если москвичей такое положение вещей не устраивает, пусть они сами и протестуют, идут в мэрию, устраивают перформансы Собянину. Но совершенно посторонний парень поучаствовал в провокации, нацеленной явно не против строительства, так как этот акт вандализма, разумеется, не повлияет на возведение мечети.
10:57:50 12-10-2023
Смотря с какой стороны подходить к этому эпизоду. Может, парень хотел продемонстрировать, что головы неких вражеских сил, очень уважающих свинину, неизбежно окажутся у ног кадыровцев.
12:38:22 12-10-2023
Гость (10:57:50 12-10-2023) Смотря с какой стороны подходить к этому эпизоду. Может, п... Хорошая версия для адвоката. Возможно сейчас так и будут отмазываться
14:39:00 12-10-2023
Уважай соседей и сам будешь уважаем.Он хоть бывал в православной церкви, спросил бы у батюшки что такое хорошо и что такое плохо
22:31:09 12-10-2023
Читатель (14:39:00 12-10-2023) Уважай соседей и сам будешь уважаем.Он хоть бывал в правосла... Да если б это так работало... Есть соседи, которые только силу уважают, и даже элементарную вежливость и порядочность считают слабостью.
22:55:18 12-10-2023
Глупо . Решение о строительстве принимали Московские чиновники , руководствовались законностью в принятии решения , можно сказать государственные институты работали чтоб сделать вывод , а перфоманс это необдуманная попытка подменить собой все эти государственные институты .
23:36:49 12-10-2023
Да там всё проще . Если у кого-то вопросы появились по поводу строительства , могут официально спросить у чиновников чтоб объяснили своё решение . И пусть расскажут , зачем скрывать обычные и понятные мотивы своих решений в своей работе . Даже полезно оказалось бы и никаких провокаций , и ничего противозаконного .