Барнаулец понемногу крал деньги на работе и тратил на спортивные ставки

Молодой человек на протяжении недели брал из сейфа небольшие суммы

07 февраля 2023, 10:37, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае задержали мужчину, подозреваемого в краже около 500 тыс. рублей у работодателя, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию Барнаула обратился руководитель одной из компаний, где при проведении инвентаризации в кассе обнаружили недостачу свыше 450 000 рублей.

"Благодаря записям с камер видеонаблюдения удалось выяснить, что поздним вечером к зданию, где располагается организация, подъехал автомобиль, из которого вышел молодой человек. Он открыл дверь, зашёл в помещение и с помощью ключей от сейфа похитил деньги", – рассказали в ведомстве.

Как оказалось, на видео попал 25-летний сотрудник компании, который занимался приёмом, выдачей, учётом и хранением продукции на складе.

Барнаулец пояснил, что на протяжении недели брал небольшие суммы, которые вносил на свою банковскую карту и тратил на спортивные ставки в букмекерских конторах в интернете. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы за "кражу, совершённую в крупном размере".