Барнаулец потерял 1 млн рублей, познакомившись с девушкой

Мужчина наткнулся на мошенников и лишился крупной суммы денег за три недели

16 октября 2024, 11:31, ИА Амител

10-рублевые монеты / Фото: unsplash.com

36-летний житель Барнаула познакомился с девушкой в социальной сети. Вскоре выяснилось, что новая знакомая оказалась мошенницей, сообщили в МВД Алтайского края.

Злоумышленница написала, что работает с электронной платформой, где можно получать серьезные деньги. Для этого, по ее словам, нужно было довериться профессионалам в этой области. Мужчина согласился и под руководством "кураторов" начал переводить деньги.

Через некоторое время он оформил ипотеку под залог недвижимости и перевел сумму несколькими частями по указанным реквизитам.

За три недели барнаулец потерял более 1 млн рублей. Вывести деньги с платформы мужчина не смог – злоумышленники заблокировали его номер и стали присылать сообщения с угрозами. После этого потерпевший обратился в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".