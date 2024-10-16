Барнаулец потерял 1 млн рублей, познакомившись с девушкой
Мужчина наткнулся на мошенников и лишился крупной суммы денег за три недели
16 октября 2024, 11:31, ИА Амител
36-летний житель Барнаула познакомился с девушкой в социальной сети. Вскоре выяснилось, что новая знакомая оказалась мошенницей, сообщили в МВД Алтайского края.
Злоумышленница написала, что работает с электронной платформой, где можно получать серьезные деньги. Для этого, по ее словам, нужно было довериться профессионалам в этой области. Мужчина согласился и под руководством "кураторов" начал переводить деньги.
Через некоторое время он оформил ипотеку под залог недвижимости и перевел сумму несколькими частями по указанным реквизитам.
За три недели барнаулец потерял более 1 млн рублей. Вывести деньги с платформы мужчина не смог – злоумышленники заблокировали его номер и стали присылать сообщения с угрозами. После этого потерпевший обратился в полицию.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".
11:58:25 16-10-2024
Ну эт не много.
12:04:13 16-10-2024
Гость (11:58:25 16-10-2024) Ну эт не много. ... У него еще есть.
13:12:06 16-10-2024
Гость (11:58:25 16-10-2024) Ну эт не много. ... еслиб жынился - было бы дорожее.
12:08:37 16-10-2024
У меня больше вышло за несколько лет )) тут просто быстро за 3 недели, вот и ощутимо
12:27:28 16-10-2024
Женился бы, потерял больше
13:31:43 16-10-2024
а у него еще есть?
15:02:50 16-10-2024
Вот так и становятся геями, потеряв веру в женщин...
15:30:45 16-10-2024
Гость (15:02:50 16-10-2024) Вот так и становятся геями, потеряв веру в женщин...... Личный опыт?
22:49:42 16-10-2024
Гость (15:30:45 16-10-2024) Личный опыт?... ЗачОт)))