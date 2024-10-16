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Барнаулец потерял 1 млн рублей, познакомившись с девушкой

Мужчина наткнулся на мошенников и лишился крупной суммы денег за три недели

16 октября 2024, 11:31, ИА Амител

10-рублевые монеты / Фото: unsplash.com
10-рублевые монеты / Фото: unsplash.com

36-летний житель Барнаула познакомился с девушкой в социальной сети. Вскоре выяснилось, что новая знакомая оказалась мошенницей, сообщили в МВД Алтайского края.

Злоумышленница написала, что работает с электронной платформой, где можно получать серьезные деньги. Для этого, по ее словам, нужно было довериться профессионалам в этой области. Мужчина согласился и под руководством "кураторов" начал переводить деньги.

Через некоторое время он оформил ипотеку под залог недвижимости и перевел сумму несколькими частями по указанным реквизитам.

За три недели барнаулец потерял более 1 млн рублей. Вывести деньги с платформы мужчина не смог – злоумышленники заблокировали его номер и стали присылать сообщения с угрозами. После этого потерпевший обратился в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

Происшествия Мошенники

Комментарии 9

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Гость

11:58:25 16-10-2024

Ну эт не много.

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Гость

12:04:13 16-10-2024

Гость (11:58:25 16-10-2024) Ну эт не много. ... У него еще есть.

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Мусик

13:12:06 16-10-2024

Гость (11:58:25 16-10-2024) Ну эт не много. ... еслиб жынился - было бы дорожее.

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Гость

12:08:37 16-10-2024

У меня больше вышло за несколько лет )) тут просто быстро за 3 недели, вот и ощутимо

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Гость

12:27:28 16-10-2024

Женился бы, потерял больше

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Гость

13:31:43 16-10-2024

а у него еще есть?

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Гость

15:02:50 16-10-2024

Вот так и становятся геями, потеряв веру в женщин...

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Гость

15:30:45 16-10-2024

Гость (15:02:50 16-10-2024) Вот так и становятся геями, потеряв веру в женщин...... Личный опыт?

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гость

22:49:42 16-10-2024

Гость (15:30:45 16-10-2024) Личный опыт?... ЗачОт)))

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