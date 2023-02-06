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Барнаулец пожаловался на манекен с БДСМ-атрибутикой возле фуд-корта в ТЦ

Мужчина считает, что такая реклама товаров для взрослых развращает детей. В самом секс-шопе ответили, что с заявлением не согласны

06 февраля 2023, 16:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Житель Барнаул пожаловался на секс-шоп в ТЦ "Европа", где разместили рекламу с БДСМ-атрибутикой. Как сообщает Управление ФАС по Алтайскому краю, барнаулец сфотографировал витрину магазина с предметами для взрослых, на которой стоит манекен в БДСМ-предметах, а рядом с ним находится плюшевый мишка в маске и наручниках. 

"Заявитель считает, что нахождение данного магазина в торговом центре "Европа" рядом с фуд-кортом, кинотеатром и детской развлекательной зоной и размещение в витрине магазина указанных манекенов, всё это не только не направлено на создание здоровой ячейки общества с гармоничными традиционными отношениями, но и пропагандирует нездоровые отношения и направлено на растление молодого поколения", – говорится в ответе антимонопольщиков.

Дело по признакам нарушения закона РФ о рекламе возбудили 1 января 2023 года – размещение в витрине товара на манекене не соответствует законодательному понятию "реклама". 

Сам магазин ответил, что с заявлением не согласен, – товары не предназначены для детей, это не целевая аудитория. А деятельность направлена на "гармонизацию отношений". Вместе с тем реклама признана ненадлежащей, манекен и мягкую игрушку убрали. 

Отмечается, что с администрацией ТРЦ "Европа" рекламу БДСМ-атрибутики в витрине не согласовывали.

Комментарии 6

  • А танец Медведева Димы его не смущает?
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Интересно, каким образом мишка в наручниках гармонизирует отношения...такая себе реклама
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Полюбому какой-нибудь извращенец. Другой бы прошли и не заметили, а этот заинтересовался.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а вы попробуйте.)))
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Страшно, что такие барнаульцы среди нас.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, А что, запал на ДАМа, извращенец?
    07 февраля, Гость   Ответить
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