Барнаулец пожаловался на манекен с БДСМ-атрибутикой возле фуд-корта в ТЦ

Мужчина считает, что такая реклама товаров для взрослых развращает детей. В самом секс-шопе ответили, что с заявлением не согласны

06 февраля 2023, 16:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Житель Барнаул пожаловался на секс-шоп в ТЦ "Европа", где разместили рекламу с БДСМ-атрибутикой. Как сообщает Управление ФАС по Алтайскому краю, барнаулец сфотографировал витрину магазина с предметами для взрослых, на которой стоит манекен в БДСМ-предметах, а рядом с ним находится плюшевый мишка в маске и наручниках.

"Заявитель считает, что нахождение данного магазина в торговом центре "Европа" рядом с фуд-кортом, кинотеатром и детской развлекательной зоной и размещение в витрине магазина указанных манекенов, всё это не только не направлено на создание здоровой ячейки общества с гармоничными традиционными отношениями, но и пропагандирует нездоровые отношения и направлено на растление молодого поколения", – говорится в ответе антимонопольщиков.

Дело по признакам нарушения закона РФ о рекламе возбудили 1 января 2023 года – размещение в витрине товара на манекене не соответствует законодательному понятию "реклама".

Сам магазин ответил, что с заявлением не согласен, – товары не предназначены для детей, это не целевая аудитория. А деятельность направлена на "гармонизацию отношений". Вместе с тем реклама признана ненадлежащей, манекен и мягкую игрушку убрали.

Отмечается, что с администрацией ТРЦ "Европа" рекламу БДСМ-атрибутики в витрине не согласовывали.