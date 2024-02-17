Барнаулец пожаловался на водителя Land Cruiser, который ехал по встречке
Все случилось на улице Власихинской
17 февраля 2024, 19:40, ИА Амител
Обгон на Власихинской / Кадр: "В курсе 22"
Житель Барнаула пожаловался на водителя Toyota Land Cruiser 200, который в нарушение ПДД выехал на встречку.
Как пишет очевидец в сообществе "В курсе 22", все случилось 16 февраля в 8 утра в районе АЗС "Газпромнефть" на Власихинской. Чтобы обогнать попутные автомобили, нарушитель пересек двойную сплошную и проехал так больше 100 метров, прежде чем вернулся на свою полосу.
Горожанин задался вопросом, "когда люди перестанут осознанно совершать правонарушения", но в комментариях люди начали упрекать его в "стукачестве":
- "Надо тебя оформить, стукачек или завистник".
- "Фу, стукач".
- "Зачем выкладывать это? Сам никогда не нарушал?"
- "Этих стукачей жаба давит", – пишут пользователи.
20:55:19 17-02-2024
Эти люди достойны своего существования. Если они не понимают, что это вопиющий факт наплевательства на всех людей, на все законы, на порядок, то это очень характерный момент для понимания кто есть кто в местной аудитории. Они видят не реальную проблему, они видят свои страхи. Когда вы перестанете щемиться от двухсотых Крузеров, на которых только лесорубы и застрявшие в 90-х ездят?
21:03:39 17-02-2024
Подобные люди - не "свои". Он будет нарушать, создавая угрозы жизням и здоровью других, какой же он свой - это быдла обыкновенная. Такие ещё в лифтах какают и писиют. Таким самое место в психбольнице или тюрьме.
21:21:31 17-02-2024
Однозначно по стукачество отметился водятел кукурзки и ему подобные. Иногда хочется ради таких купить что-то дешевое и идти в лобовую.
16:22:18 18-02-2024
Гы (21:21:31 17-02-2024) Однозначно по стукачество отметился водятел кукурзки и ему п... лучше Урал-4320...
22:10:52 17-02-2024
есть доказательства? сбрось не выходя из дома , гугл в помощь, накажут и ещё отпишут тебе как наказали , у нас все в цифре это тебе не Америка )))
07:12:12 18-02-2024
Когда вы вместе шли на дело, а потом ты следователю за плюшки сдал друга - это стукачество. А когда ты обозначаешь лицо нетрадиционной сексуальной ориентации - это дело богоугодное. Не путайте
14:07:24 18-02-2024
Гость (07:12:12 18-02-2024) Когда вы вместе шли на дело, а потом ты следователю за плюшк... Забей большинство людей без мозгов, им как не объясняй всё равно на своём будут стоять. Это как навальнята которые послушав пламенные речи стали верить своему кумиру.
09:35:04 18-02-2024
Деревня вся в город приехала
12:02:18 18-02-2024
Гость (09:35:04 18-02-2024) Деревня вся в город приехала... И стучать на городских стала.