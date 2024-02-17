НОВОСТИТранспорт

Барнаулец пожаловался на водителя Land Cruiser, который ехал по встречке

Все случилось на улице Власихинской

17 февраля 2024, 19:40, ИА Амител

Обгон на Власихинской / Кадр: "В курсе 22"
Обгон на Власихинской / Кадр: "В курсе 22"

Житель Барнаула пожаловался на водителя Toyota Land Cruiser 200, который в нарушение ПДД выехал на встречку.

Как пишет очевидец в сообществе "В курсе 22", все случилось 16 февраля в 8 утра в районе АЗС "Газпромнефть" на Власихинской. Чтобы обогнать попутные автомобили, нарушитель пересек двойную сплошную и проехал так больше 100 метров, прежде чем вернулся на свою полосу.

Горожанин задался вопросом, "когда люди перестанут осознанно совершать правонарушения", но в комментариях люди начали упрекать его в "стукачестве":

  • "Надо тебя оформить, стукачек или завистник".
  • "Фу, стукач".
  • "Зачем выкладывать это? Сам никогда не нарушал?"
  • "Этих стукачей жаба давит", – пишут пользователи.
Барнаул жалобы и просьбы

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

20:55:19 17-02-2024

Эти люди достойны своего существования. Если они не понимают, что это вопиющий факт наплевательства на всех людей, на все законы, на порядок, то это очень характерный момент для понимания кто есть кто в местной аудитории. Они видят не реальную проблему, они видят свои страхи. Когда вы перестанете щемиться от двухсотых Крузеров, на которых только лесорубы и застрявшие в 90-х ездят?

  40 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:03:39 17-02-2024

Подобные люди - не "свои". Он будет нарушать, создавая угрозы жизням и здоровью других, какой же он свой - это быдла обыкновенная. Такие ещё в лифтах какают и писиют. Таким самое место в психбольнице или тюрьме.

  34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гы

21:21:31 17-02-2024

Однозначно по стукачество отметился водятел кукурзки и ему подобные. Иногда хочется ради таких купить что-то дешевое и идти в лобовую.

  33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:22:18 18-02-2024

Гы (21:21:31 17-02-2024) Однозначно по стукачество отметился водятел кукурзки и ему п... лучше Урал-4320...

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:10:52 17-02-2024

есть доказательства? сбрось не выходя из дома , гугл в помощь, накажут и ещё отпишут тебе как наказали , у нас все в цифре это тебе не Америка )))

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:12:12 18-02-2024

Когда вы вместе шли на дело, а потом ты следователю за плюшки сдал друга - это стукачество. А когда ты обозначаешь лицо нетрадиционной сексуальной ориентации - это дело богоугодное. Не путайте

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Макс

14:07:24 18-02-2024

Гость (07:12:12 18-02-2024) Когда вы вместе шли на дело, а потом ты следователю за плюшк... Забей большинство людей без мозгов, им как не объясняй всё равно на своём будут стоять. Это как навальнята которые послушав пламенные речи стали верить своему кумиру.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:35:04 18-02-2024

Деревня вся в город приехала

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:02:18 18-02-2024

Гость (09:35:04 18-02-2024) Деревня вся в город приехала... И стучать на городских стала.

  -8 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров