Барнаулец пожаловался на водителя Land Cruiser, который ехал по встречке

Все случилось на улице Власихинской

17 февраля 2024, 19:40, ИА Амител

Обгон на Власихинской / Кадр: "В курсе 22"

Житель Барнаула пожаловался на водителя Toyota Land Cruiser 200, который в нарушение ПДД выехал на встречку.

Как пишет очевидец в сообществе "В курсе 22", все случилось 16 февраля в 8 утра в районе АЗС "Газпромнефть" на Власихинской. Чтобы обогнать попутные автомобили, нарушитель пересек двойную сплошную и проехал так больше 100 метров, прежде чем вернулся на свою полосу.

Горожанин задался вопросом, "когда люди перестанут осознанно совершать правонарушения", но в комментариях люди начали упрекать его в "стукачестве":