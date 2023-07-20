Барнаулец "просто так" разбил бутылку о голову незнакомки, которая отказала в интиме
Горожанка написала заявление в полицию
20 июля 2023, 07:40, ИА Амител
В Барнауле мужчина разбил бутылку о голову девушки, которая отказала ему в интиме, пишет "Инцидент Барнаул".
Все случилось 17 июля в клубе "Черника". Там горожанка отдыхала с друзьями и пела в караоке. В один момент к ней подошел незнакомец и предложил интим, но та на такое не согласилась, чем, по всей видимости, огорчила несостоявшегося романтика.
"Через 10 минут во время очередной песни мужчина вновь подошел к ней и разбил о ее голову бутылку. На вопрос, зачем он это сделал, неадекват ответил: "Просто так", – говорится в сообщении.
В результате удара у девушки в большом объеме потекла кровь. При этом сотрудники клуба, по ее словам, не оказали ей первую помощь, а охраны в заведении и вовсе нет. Горожанка обратилась в полицию с заявлением на нападавшего.
07:44:38 20-07-2023
Из серии: " Я не такая "
10:41:57 20-07-2023
Гость (07:44:38 20-07-2023) Из серии: " Я не такая "... А ты - такая?
08:01:18 20-07-2023
Ты по что меня ударил кирпичиной по плечу? Я за тем тебя ударил, познакомиться хочу! ©
08:15:08 20-07-2023
Да она вообще, чисто "попеть" зашла
08:46:57 20-07-2023
Помню в кафе в 1995 году одна молодая шалава из компании шалав за столиком, просто так, под смех подруг шалав, разбила бутылку о голову сидевшего за соседним столиком старенького подполковника в форме, очень пьяного, он даже не понял, что произошло, так пьян был. Разбила просто, смеха ради.
10:43:53 20-07-2023
Гость (08:46:57 20-07-2023) Помню в кафе в 1995 году одна молодая шалава из компании шал... Ну и к чему ты тут это рассказал? Хотел поделиться, как ты с женой своей познакомился?
09:13:11 20-07-2023
Ну сейчас начнётся от комментаторов. Сама виновата , не надо ходить по таким местам, да?
09:27:44 20-07-2023
Гость (09:13:11 20-07-2023) Ну сейчас начнётся от комментаторов. Сама виновата , не надо... Да
09:20:42 20-07-2023
Может он с консерваторским образованием и не смог терпеть фальши!?
10:15:21 20-07-2023
Олег бутылкой бьёт Оксану * Включаем видеоповтор * Интимный ужин, свечи, взгляды * Звонок мобильника и вдруг
10:35:05 20-07-2023
В комментах, конечно, шабаш. Да будь она сто раз шаболда нельзя человека бить бутылкой по голове. Людям речевой аппарат природой далее, чтобы разговаривать. Бить людей можно в строго ограниченных случаях. Эта гражданка явно не представляла никакой опасности для утырка. Не было никакого повода ее бить. Тем более бутылкой по голове. Хотя… Посмотрел в 2гис что это за Черника… Это Георгия Исакова. Тогда понятно. Это многое объясняет.
12:14:56 20-07-2023
ек (10:35:05 20-07-2023) В комментах, конечно, шабаш. Да будь она сто раз шаболда нел... В целом соглашусь. Но место расположения заведения тоже не дает права бить по голове бутылкой.
12:42:48 20-07-2023
ек (10:35:05 20-07-2023)Это Георгия Исакова. Тогда понятно. Это многое объясняет. Ничего не объясняет. Вот если бы Ускова и прочие новостройки, тогда да.
13:55:45 20-07-2023
ек (10:35:05 20-07-2023) В комментах, конечно, шабаш. Да будь она сто раз шаболда нел... а что не так с г.иСАКОВА?
10:43:45 20-07-2023
Не, ну а чё она? )))
15:34:12 20-07-2023
ствол надо носить в такие места стукнул бутылкой получил в лицо пулю и все дела
16:09:19 20-07-2023
Клуб черника - это гей лесби клуб если кто не знал
17:01:28 20-07-2023
Дмитрий (16:09:19 20-07-2023) Клуб черника - это гей лесби клуб если кто не знал... Значит мужика не поделили.
20:08:27 20-07-2023
За ВДВ !
09:40:42 21-07-2023
Гость (20:08:27 20-07-2023) За ВДВ !... А, так мужик ВДВэшник был, ну тогда это все объясняет.