Барнаулец "просто так" разбил бутылку о голову незнакомки, которая отказала в интиме

Горожанка написала заявление в полицию

20 июля 2023, 07:40, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле мужчина разбил бутылку о голову девушки, которая отказала ему в интиме, пишет "Инцидент Барнаул".

Все случилось 17 июля в клубе "Черника". Там горожанка отдыхала с друзьями и пела в караоке. В один момент к ней подошел незнакомец и предложил интим, но та на такое не согласилась, чем, по всей видимости, огорчила несостоявшегося романтика.

"Через 10 минут во время очередной песни мужчина вновь подошел к ней и разбил о ее голову бутылку. На вопрос, зачем он это сделал, неадекват ответил: "Просто так", – говорится в сообщении.

В результате удара у девушки в большом объеме потекла кровь. При этом сотрудники клуба, по ее словам, не оказали ей первую помощь, а охраны в заведении и вовсе нет. Горожанка обратилась в полицию с заявлением на нападавшего.