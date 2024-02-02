Барнаулец пустил переночевать к себе домой незнакомца, а тот его обокрал
Злоумышленника задержали и завели на него уголовное дело
02 февраля 2024, 15:38, ИА Амител
Житель Барнаула пустил переночевать к себе домой незнакомца и поплатился за это крупной суммой денег, сообщили в МВД Алтайского края.
53-летний горожанин познакомился со злоумышленником в магазине: молодой человек просил у продавцов позвонить, но ему отказали. Увидевший это мужчина сжалился над парнем и предложил ему зайти в гости и подзарядить телефон. По пути молодой человек рассказал о трудной жизни и о том, что ему негде жить. В ответ на это доброжелательный барнаулец разрешил ему переночевать и пожить у себя.
Но уже через пару дней мужчина попросил гостя покинуть квартиру. А когда тот ушел, ему стали приходить уведомления о списании денег с банковской карты — всего было потрачено 86 тысяч рублей.
Барнаулец обратился в полицию. Полицейские задержали 26-летнего подозреваемого и выяснили, что раньше его уже судили за аналогичное преступление. Парень признал вину, но денег у него уже не было – он их потратил на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.
19:55:12 02-02-2024
Помнится гоген говорил как пустил парня переночевать к себе а тот опоил квафилином. совет любителям бухнуть, не водите к себе собутыльников
08:47:22 03-02-2024
Украл 86 000, тем более, что не в первый раз. Рецидивиста отпустили...Непонятная гуманность. Нормально так! Отпустили, чтобы он следующую жертву нашёл? То за кражу 5000 из МФО персонажа сразу закрывали под замок, то...