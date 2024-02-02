Барнаулец пустил переночевать к себе домой незнакомца, а тот его обокрал

Злоумышленника задержали и завели на него уголовное дело

02 февраля 2024, 15:38, ИА Амител

Банковские карты / Фото: pxhere.com

Житель Барнаула пустил переночевать к себе домой незнакомца и поплатился за это крупной суммой денег, сообщили в МВД Алтайского края.

53-летний горожанин познакомился со злоумышленником в магазине: молодой человек просил у продавцов позвонить, но ему отказали. Увидевший это мужчина сжалился над парнем и предложил ему зайти в гости и подзарядить телефон. По пути молодой человек рассказал о трудной жизни и о том, что ему негде жить. В ответ на это доброжелательный барнаулец разрешил ему переночевать и пожить у себя.

Но уже через пару дней мужчина попросил гостя покинуть квартиру. А когда тот ушел, ему стали приходить уведомления о списании денег с банковской карты — всего было потрачено 86 тысяч рублей.

Барнаулец обратился в полицию. Полицейские задержали 26-летнего подозреваемого и выяснили, что раньше его уже судили за аналогичное преступление. Парень признал вину, но денег у него уже не было – он их потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.