НОВОСТИПроисшествия

Барнаулец решил покурить кальян на балконе и спалил две квартиры

Собственникам жилья причинен ущерб на 4 млн рублей

14 августа 2024, 12:22, ИА Амител

Угли для кальяна / Фото: unsplash.com
Угли для кальяна / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае жителя будут судить за неосторожное обращение с огнем, повлекшем уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в апреле 2024 года в Барнауле. Мужчина на балконе разжигал угли для кальяна с помощью газовой горелки.

"В результате возник пожар в двух квартирах многоквартирного дома, собственникам причинен ущерб в размере свыше 4 млн рублей", - рассказали в ведомстве.

Фото: pixabay.com

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НОВОСТИАлтай
Барнаул Пожары

Комментарии 2

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Мусик

14:34:33 14-08-2024

4 мульта 2 хаты?
это что - студии 2х2метра???

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Пусик

18:21:37 14-08-2024

Не до конца сгорели.

Баклан небось уголь разжигал высунув в окно, руки тряслись, уголь упал и на подоконник ниже на несколько этажей брякнулся, отскочил - и в открытое окно. А там дальше пошло поехало

Такая же ровно история может и от бычка произойти

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