Барнаулец решил покурить кальян на балконе и спалил две квартиры

Собственникам жилья причинен ущерб на 4 млн рублей

14 августа 2024, 12:22, ИА Амител

Угли для кальяна / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае жителя будут судить за неосторожное обращение с огнем, повлекшем уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в апреле 2024 года в Барнауле. Мужчина на балконе разжигал угли для кальяна с помощью газовой горелки.