Барнаулец решил покурить кальян на балконе и спалил две квартиры
Собственникам жилья причинен ущерб на 4 млн рублей
14 августа 2024, 12:22, ИА Амител
Угли для кальяна / Фото: unsplash.com
В Алтайском крае жителя будут судить за неосторожное обращение с огнем, повлекшем уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, сообщает региональная прокуратура.
Инцидент произошел в апреле 2024 года в Барнауле. Мужчина на балконе разжигал угли для кальяна с помощью газовой горелки.
"В результате возник пожар в двух квартирах многоквартирного дома, собственникам причинен ущерб в размере свыше 4 млн рублей", - рассказали в ведомстве.
14:34:33 14-08-2024
4 мульта 2 хаты?
это что - студии 2х2метра???
18:21:37 14-08-2024
Не до конца сгорели.
Баклан небось уголь разжигал высунув в окно, руки тряслись, уголь упал и на подоконник ниже на несколько этажей брякнулся, отскочил - и в открытое окно. А там дальше пошло поехало
Такая же ровно история может и от бычка произойти