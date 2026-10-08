Барнаулец снял интимные встречи с возлюбленной на скрытую камеру и пошел под суд

Мужчина выложил материалы в интернет

08 октября 2026, 10:43, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Барнаулец снимал интимные встречи со своей возлюбленной и угрожал ей выложить материалы в соцсети, сообщает пресс-служба управления обеспечения деятельности мировых судей Алтайского края.

Установлено, что мужчина тайно установил видеокамеру в своей квартире и снимал интимные встречи с возлюбленной. Когда женщина заметила в доме техническое оборудование с антеннами, партнер выдал его за новый Wi-Fi-роутер. Подозрения подтвердились, когда она нашла у него в соцсетях инструкцию по установке скрытых камер.

"Женщина поняла, что мужчина мог записывать их встречи на видео. На этой почве у пары случился конфликт, после которого жительница Барнаула решила прекратить отношения, но мужчина был против. Он начал оскорблять ее и пытался всячески восстановить общение, угрожая, что обнародует их личную жизнь на своей странице в социальной сети", — выяснили правоохранители.

Позже жительница Барнаула обнаружила на странице мужчины в одной из социальных сетей свои интимные фотографии, снятые на ту самую видеокамеру.

На судебном заседании барнаулец признал вину и раскаялся. Поскольку стороны достигли примирения, мировой судья постановил прекратить уголовное преследование. Решение вступило в законную силу и не было обжаловано.