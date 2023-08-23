Барнаулец Соболев лидирует в рейтинге лучших футболистов чемпионата России

Вторым идет Бенхамин Гарре, а третьим – Матео Кассьерра

23 августа 2023, 14:30, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал "Ля Буда"

Барнаулец Александр Соболев остается лидером рейтинга лучших футболистов чемпионата России по версии "Спорт-Экспресс".

Нападающий московского "Спартака" занимает первое место среди всех игроков после пятого тура Российской Премьер-Лиги. Средняя оценка форварда - 6,63.

Вторым с показателем 6,6 идет аргентинский полузащитник самарских "Крыльев Советов" Бенхамин Гарре.

Замыкает тройку лучших колумбийский форвард санкт-петербургского "Зенита" Матео Кассьерра. Его средняя оценка – 6,5.

Таким образом, Соболев удерживает лидерство в списке лучших футболистов чемпионата вторую неделю подряд.

Напомним, он родился в 1997 году в Барнауле. Здесь же начал заниматься футболом. Соболев является воспитанником барнаульского "Динамо". Позже в профессиональной карьере форварда значились томская "Томь", красноярский "Енисей", самарские "Крылья Советов". В январе 2020 года Соболев стал игроком "Спартака". Также в активе 26-летнего нападающего 11 матчей и 4 забитых гола за сборную России.