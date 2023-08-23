Барнаулец Соболев лидирует в рейтинге лучших футболистов чемпионата России
Вторым идет Бенхамин Гарре, а третьим – Матео Кассьерра
23 августа 2023, 14:30, ИА Амител
Барнаулец Александр Соболев остается лидером рейтинга лучших футболистов чемпионата России по версии "Спорт-Экспресс".
Нападающий московского "Спартака" занимает первое место среди всех игроков после пятого тура Российской Премьер-Лиги. Средняя оценка форварда - 6,63.
Вторым с показателем 6,6 идет аргентинский полузащитник самарских "Крыльев Советов" Бенхамин Гарре.
Замыкает тройку лучших колумбийский форвард санкт-петербургского "Зенита" Матео Кассьерра. Его средняя оценка – 6,5.
Таким образом, Соболев удерживает лидерство в списке лучших футболистов чемпионата вторую неделю подряд.
Напомним, он родился в 1997 году в Барнауле. Здесь же начал заниматься футболом. Соболев является воспитанником барнаульского "Динамо". Позже в профессиональной карьере форварда значились томская "Томь", красноярский "Енисей", самарские "Крылья Советов". В январе 2020 года Соболев стал игроком "Спартака". Также в активе 26-летнего нападающего 11 матчей и 4 забитых гола за сборную России.
14:33:00 23-08-2023
Красава Саня ! Из простых лягушек.
14:54:38 23-08-2023
Рейтинг конечно сомнительный, но Саша всё равно молодчик!
15:45:26 23-08-2023
Граждане, это у вас так проявляется местечковый патриотизм? Типа если местный, то обязательно "наш", обязательно "лучший"? Или вы всерьез рассматриваете Дельфина как хорошего футболиста? А никто из вас не задумывался, что человека лечить надо, и желательно электрическим током? Он ведь психически больной человек. Его поведение - самое красноречивое тому подтверждение. У него же на поле пена изо рта хлещет. А его жесты и крики? А его подлое поведение начиная от симуляции нарушений противником, заканчивая ударами со спину по лицу соперника?
16:33:39 23-08-2023
Гость (15:45:26 23-08-2023) Граждане, это у вас так проявляется местечковый патриотизм? ... Как говорит Макрыч (бывший футболист и тренер), про таких как ты. -"Кто эти люди, что они понимают в футболе" ?
11:09:25 24-08-2023
Гость (15:45:26 23-08-2023) Граждане, это у вас так проявляется местечковый патриотизм? ... А вы что делаете в нашем местечке?