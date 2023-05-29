Барнаулец, сообщивший о заложенной им бомбе в ЦУМе, получил три года условно

Мужчина признался, что был в тот момент пьян

29 мая 2023, 17:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле суд признал виновным местного жителя, который сообщил кассиру продуктового магазина о заложенной им бомбе в ТЦ "ЦУМ".

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Алтайского края, подсудимый объяснил поступок тем, что перед совершением преступления выпил в баре, после чего и пошёл в торговый центр. Там он сказал сотруднице супермаркета о взрывчатке, после чего вышел на улицу и стал ждать правоохранителей, чтобы посмотреть, как они будут действовать в такой ситуации.

Бомбу в итоге не нашли, а хулигана задержали.

Суд счёл, что горожанина следует наказать, и приговорил его к трём годам условно с испытательным сроком один год.