Барнаулец стал призером международного Гран-при по самбо
Спортсмен примет участие в суперфинале Гран-при, который пройдет в декабре этого года в Верхней Пышме
04 октября 2023, 17:16, ИА Амител
Барнаулец Владимир Жданов стал призером международного Гран-при по самбо. Турнир прошел 3 и 4 октября в Казани.
Помимо россиян, за награды в столице Татарстана боролись самбисты из Армении, Белоруссии, Монголии и Таджикистана. Жданов на пути к награде выиграл схватку у чемпиона Европы из Белоруссии Владислава Саяпина.
В поединке за выход в финал барнаулец стал сильнее другого россиянина, – Малика Гаджимурадова из Краснодарского края. Однако в финале Жданов в упорной борьбе уступил еще одному соотечественнику – Никите Александрову из Чувашии – и стал серебряным призером турнира, сообщает "Алтайский спорт".
Теперь барнаулец примет участие в суперфинале Гран-при, который пройдет в декабре этого года в Верхней Пышме.
11:40:06 05-10-2023
восхищены самбистом, наше все, мысли только о нем.....