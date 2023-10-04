Барнаулец стал призером международного Гран-при по самбо

Спортсмен примет участие в суперфинале Гран-при, который пройдет в декабре этого года в Верхней Пышме

04 октября 2023, 17:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Барнаулец Владимир Жданов стал призером международного Гран-при по самбо. Турнир прошел 3 и 4 октября в Казани.

Помимо россиян, за награды в столице Татарстана боролись самбисты из Армении, Белоруссии, Монголии и Таджикистана. Жданов на пути к награде выиграл схватку у чемпиона Европы из Белоруссии Владислава Саяпина.

В поединке за выход в финал барнаулец стал сильнее другого россиянина, – Малика Гаджимурадова из Краснодарского края. Однако в финале Жданов в упорной борьбе уступил еще одному соотечественнику – Никите Александрову из Чувашии – и стал серебряным призером турнира, сообщает "Алтайский спорт".

Теперь барнаулец примет участие в суперфинале Гран-при, который пройдет в декабре этого года в Верхней Пышме.