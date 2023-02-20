Барнаулец станцевал на морозе в одной майке возле продуктового
Весёлого мужчину сняли на видео во Власихе
20 февраля 2023, 08:45, ИА Амител
Кадр из видео: "Чёрное и Белое Барнаул"
В барнаульском посёлке Власиха заметили мужчину в кепке, майке и спортивных штанах, который танцевал возле одного из продуктовых магазинов.
Видео появилось в паблике "Чёрное и Белое Барнаул" во "ВКонтакте" 19 февраля.
"В Барнауле своя атмосфера", – прокомментировал очевидец.
Ранее в Барнауле мужчина с бутылкой в руках станцевал на Павловском тракте.
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