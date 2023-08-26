В Барнауле рецидивист угнал из магазина велосипед и попался полиции

Возбуждено уголовное дело

26 августа 2023, 13:53, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле полицейские раскрыли кражу велосипеда, сообщили в краевом главке МВД.

В отдел полиции по Октябрьскому району с заявлением о совершенном преступлении обратилась 55-летняя представительница магазина мототехники. Оказалось, что неизвестный мужчина зашел внутрь и через несколько минут из помещения с двухколесным транспортом, на котором и уехал в неизвестном направлении.

В этот же день оперативники установили личность подозреваемого и задержали его – им оказался 34-летний житель Новоалтайска, ранее судимый за разбой.

"Гражданин признался, что изначально зашел в торговый отдел посмотреть на представленные мотоциклы, других посетителей на тот момент не было в зале. Увидев, что велосипеды стоят не пристегнутыми, подозреваемый решил воспользоваться этой возможностью и похитить один из них", – рассказали в ведомстве.

Похищенное имущество стоимостью около 12 тысяч рублей изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".