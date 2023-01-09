Барнаулец украл из сейфа супермаркета 178 тысяч рублей и попался полиции

В отношении злоумышленника завели уголовное дело

09 января 2023, 10:20, Никита Черников

Фото: pxhere.com

В Индустриальном районе Барнаула полицейские раскрыли кражу 178 тысяч рублей из супермаркета, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

К правоохранителям обратился управляющий продуктового магазина с заявлением о том, что из сейфа неизвестные похитили деньги. Стражи порядка установили, что к преступлению причастен ранее судимый местный житель 1977 года рождения.

«Подозреваемый в ночное время проник в офисное помещение магазина, в котором находился ящик с денежными средствами. Воспользовавшись ключом, оставленным на видном месте в кабинете, злоумышленник открыл сейф и забрал всю сумму, после чего скрылся в неизвестном направлении», — рассказали в ведомстве.

Деньгами подозреваемый распорядился по своему усмотрению. Против него завели уголовное дело по статье «Кража, совершённая с незаконным проникновением» (п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Горожанину предъявили подписку о невыезде и надлежащем поведении.