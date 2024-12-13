Барнаулец украл в лесу телефон за 70 тысяч рублей и попался полиции

Возбуждено уголовное дело

13 декабря 2024, 17:00, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле полицейские раскрыли кражу дорогостоящего девайса, сообщили в МВД Алтайского края.

В пункт полиции "Южный" обратился 20-летний парень с заявлением о пропаже смартфона стоимостью 70 тысяч рублей. Горожанин проводил досуг в лесу в развлекательном комплексе и в какой-то момент вышел прогуляться за базой. Телефон тогда был при нем. Однако когда вернулся, то устройства уже не обнаружил. Найти его также не удалось.

Во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в краже, им оказался 20-летний местный житель. Он признал свою вину.

В отношении парня возбудили уголовное дело, предъявили ему подписку о невыезде, а украденный смартфон изъяли. Как ему удалось похитить девайс, не уточняется.