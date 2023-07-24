Барнаулец украл в подъезде велосипед за 50 тысяч и попался полиции
Возбуждено уголовное дело
24 июля 2023, 11:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В отдел полиции по Индустриальному району Барнаула поступило заявление о краже велосипеда стоимостью 50 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как рассказал 30-летний потерпевший, транспортное средство украли с четвертого этажа многоквартирного дома.
Подозреваемого задержали, тот дал признательные показания. Изъять похищенное не удалось: злоумышленник успел его продать.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о краже с причинением значительного ущерба. Также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Отмечается при этом, что 35-летний подозреваемый раньше был судим за хранение наркотиков.
13:59:53 24-07-2023
А занести в квартиру никак нельзя было, коль до 4 этажа дотащил? Что за манера бросать велосипеды в под"ездах между этажами. Ни к почтовым ящикам не подойти ,ни к мусоропроводу.
17:03:38 24-07-2023
Гость (13:59:53 24-07-2023) А занести в квартиру никак нельзя было, коль до 4 этажа дота... В новых районах подъезды просторные, квартиры махонькие
16:47:43 24-07-2023
Гость (13:59:53 24-07-2023) А занести в квартиру никак нельзя было, коль до 4 этажа дота... манера не тащить грязь в дом и крохотную однокомнатную квартиру