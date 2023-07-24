Барнаулец украл в подъезде велосипед за 50 тысяч и попался полиции

Возбуждено уголовное дело

24 июля 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В отдел полиции по Индустриальному району Барнаула поступило заявление о краже велосипеда стоимостью 50 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как рассказал 30-летний потерпевший, транспортное средство украли с четвертого этажа многоквартирного дома.

Подозреваемого задержали, тот дал признательные показания. Изъять похищенное не удалось: злоумышленник успел его продать.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о краже с причинением значительного ущерба. Также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Отмечается при этом, что 35-летний подозреваемый раньше был судим за хранение наркотиков.