Барнаулец вернул потерянную медаль ветерана ВОВ его родственникам
Два года мужчина искал того, кому принадлежит награда
02 октября 2023, 07:45, ИА Амител
Житель Барнаула вернул медаль ветерана ВОВ его родственникам. Об этом сообщает Shot.
Мужчина нашел награду на улице и решил, что обязательно найдет того, кому она принадлежит. Взял номер с обратной стороны и стал искать. По базе из трех миллионов ветеранов нашел хозяина награды, связался с его родными из Белоруссии, но за несколько минут до передачи выяснилось, что последняя цифра номера перебита.
При помощи специалистов удалось выяснить настоящий номер медали. Ее владельцем оказался ветеран из Омска, Иван Смирнов, командир отделения 1-го гвардейского стрелкового полка 1-й гвардейской мотострелковой бригады 2-го Белорусского фронта гвардии. Он потерял награду еще на поле боя в 1943-м. Родственники мужчины встретились с барнаульцем и забрали медаль. Как она оказалась в Барнауле – загадка.
19:22:05 02-10-2023
Бывает и не редкость , сами выбрасывают обручальные кольца , подаренные украшения , даже медали выбрасывают сами . Вот найдёшь обручальное кольцо золотое в траве , будешь бегать за владельцем ?
19:25:27 02-10-2023
Просто так в траве сами медали не оказываются , в траву могут только забросить рученьками .