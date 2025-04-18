Барнаулец во время массовой драки у ресторана зарезал мужчину
Инцидент случился во время празднования дня рождения
18 апреля 2025, 11:28, ИА Амител
28-летнего жителя Барнаула подозревают в убийстве мужчины, сообщили в следственном управлении СК Алтайского края.
Инцидент случился 15 апреля возле одного из ресторанов города, в котором компания знакомых отмечала день рождения друга.
"После окончания праздника молодые люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, вышли на улицу, где между ними произошла ссора, которая переросла в массовую драку. В какой-то момент 28-летний участник конфликта складным ножом нанес несколько ударов по телу одного из мужчин, после чего скрылся на попутном автомобиле", – рассказали в ведомстве.
От полученных травм потерпевший скончался на месте. Через несколько часов злоумышленника задержали. В отношении него возбудили дело по статье "Убийство", следователи готовят ходатайство о заключении мужчины под стражу.
11:31:47 18-04-2025
...красиво жить начали... по понятиям...
11:37:36 18-04-2025
Убийство на лицо, а нет, пока готовят ходатайство о заключении....
11:55:04 18-04-2025
Гость (11:37:36 18-04-2025) Убийство на лицо, а нет, пока готовят ходатайство о заключен... Барнаулец зарезал мужчину. Вот если бы барнаулец зарезал барнаульца...
11:58:37 18-04-2025
Дрищь, с сидячию собаку ростом, с пёрышком
12:41:59 18-04-2025
Гость (11:58:37 18-04-2025) Дрищь, с сидячию собаку ростом, с пёрышком... Дрищь, с сидячию собаку ростом --- а зарезал поди качка двухметрового. А ствол еще больше уравнивает
12:21:50 18-04-2025
Битвы бухлозавров. Хорошо что люди не пострадали.
12:38:54 18-04-2025
массовой драки у ресторана --- боевые мужики, а почему то здесь, надо обратить внимание
18:25:49 18-04-2025
Гость (12:38:54 18-04-2025) массовой драки у ресторана --- боевые мужики, а почему то зд... Ну забери себе домой их.
13:20:45 18-04-2025
И где сия история произошла-то?
14:21:50 18-04-2025
Гость (13:20:45 18-04-2025) И где сия история произошла-то?... Так написано же. В Барнауле. У ресторана.)))
13:45:14 18-04-2025
Пить надо тем кто адекватен, а зачем дикарю и психапату налили? Не мужчина это, раз за нож хватается, ладно на кулаках по мужски, но нож хватать и в крысу бить, тем более со спины на безоружного, это уже дно. Позор. Это не мужчина, а особь мужского пола. Осуждаю его действия с полным презрением.
Будьте аккуратны в выборе компании на алкогольных весельях.
17:48:14 18-04-2025
Гражданин. (13:45:14 18-04-2025) Пить надо тем кто адекватен, а зачем дикарю и психапату нали... Нож поди из ресторана?
19:49:38 18-04-2025
Гость (17:48:14 18-04-2025) Нож поди из ресторана?... Естественно, в ресторанах всегда складные ножи выдают.
15:49:29 18-04-2025
потратились на др на ресторан, подарки, теперь еще на похороны и адвоката. блииин. во богачи в городе проживают
15:53:52 18-04-2025
Гость (15:49:29 18-04-2025) потратились на др на ресторан, подарки, теперь еще на похоро... Барнаул столица жеж.