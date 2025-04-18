Барнаулец во время массовой драки у ресторана зарезал мужчину

Инцидент случился во время празднования дня рождения

18 апреля 2025, 11:28, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

28-летнего жителя Барнаула подозревают в убийстве мужчины, сообщили в следственном управлении СК Алтайского края.

Инцидент случился 15 апреля возле одного из ресторанов города, в котором компания знакомых отмечала день рождения друга.

"После окончания праздника молодые люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, вышли на улицу, где между ними произошла ссора, которая переросла в массовую драку. В какой-то момент 28-летний участник конфликта складным ножом нанес несколько ударов по телу одного из мужчин, после чего скрылся на попутном автомобиле", – рассказали в ведомстве.

От полученных травм потерпевший скончался на месте. Через несколько часов злоумышленника задержали. В отношении него возбудили дело по статье "Убийство", следователи готовят ходатайство о заключении мужчины под стражу.