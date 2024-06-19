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Барнаулец возмутился названием службы доставки роллов

В отношении фирмы возбудили дело о нарушении закона о рекламе

19 июня 2024, 16:31, ИА Амител

Роллы / Фото: pxhere.com
Роллы / Фото: pxhere.com

Житель Барнаула обратил внимание на рекламу службы доставки суши и роллов, в которой, по его мнению, использовались непристойные выражения.

Как сообщили в региональном УФАС, в ведомство поступило заявление от горожанина, который считает, что компания нарушает закон "О рекламе". 

Барнаулец увидел рекламу службы доставки с буквой "Ё" в тексте и в названиях блюд в парке "Лесная сказка" в День защиты детей.

Закон "О рекламе" запрещает использование непристойных выражений в рекламе. В связи с этим Алтайское краевое УФАС России начало расследование по признакам нарушения законодательства о рекламе.

Ответчиком по делу является рекламодатель – предприниматель, зарегистрированный в Республике Хакасия и осуществляющий свою деятельность в городе Барнауле.

Барнаул

Комментарии 8

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Гость

16:43:56 19-06-2024

Её ещё в Новосибирске мурыжили эту фирму, они успешно отсудились

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Гость

16:48:52 19-06-2024

В таких случаях надо публиковать данные о персонаже. Вплоть до домашнего адреса. Чтобы дурке знать, куда выезжать.

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Мусик

16:49:26 19-06-2024

ага, остера "вредные советы" таки запретить, да.
делом займитесь.

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Гость

16:52:12 19-06-2024

Опять ВКонтактыш возбудился? Всех юзеров ВКонтакте надо через психиатров прогнать принудительно... И кто не пройдет, тех выкидывать на свалку ВКонтакта.

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Гость

16:57:51 19-06-2024

Тожероссиянин ?

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ворчун

18:15:24 19-06-2024

Житель Барнаула (я) предлагает возмутиться названием буквы в алфавите. А - БЭ - ВЭ - ГЭ - ДЭ - Е - Ё !!! Ну куда смотрят составители азбук да букварей, куда МИР КАТИТСЯ!!!!11!!1!!1!!!

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Гость

18:27:57 19-06-2024

Предлагаю запретить и вывести из школьной программы многочлены!!!1

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Гость

12:46:30 20-06-2024

Пусть на словарь Даля обидится, там масса интересных слов имеется, от которых даже у меня уши краснеют.

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