Барнаулец возмутился названием службы доставки роллов

В отношении фирмы возбудили дело о нарушении закона о рекламе

19 июня 2024, 16:31, ИА Амител

Роллы / Фото: pxhere.com

Житель Барнаула обратил внимание на рекламу службы доставки суши и роллов, в которой, по его мнению, использовались непристойные выражения.

Как сообщили в региональном УФАС, в ведомство поступило заявление от горожанина, который считает, что компания нарушает закон "О рекламе".

Барнаулец увидел рекламу службы доставки с буквой "Ё" в тексте и в названиях блюд в парке "Лесная сказка" в День защиты детей.

Закон "О рекламе" запрещает использование непристойных выражений в рекламе. В связи с этим Алтайское краевое УФАС России начало расследование по признакам нарушения законодательства о рекламе.

Ответчиком по делу является рекламодатель – предприниматель, зарегистрированный в Республике Хакасия и осуществляющий свою деятельность в городе Барнауле.