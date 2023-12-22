Барнаулец выиграл новый автомобиль в розыгрыше от ТВК "Гранд Арена"

А несколько других участников получили призы от партнеров розыгрыша

22 декабря 2023, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KH5Qe

Победитель и главный приз розыгрыша / Фото: Дмитрий Днепровский

Вот и прошел грандиозный розыгрыш в ТВК "Гранд Арена", в котором главным призом был новый Hyundai Solaris*. На мероприятии 16 декабря 2023 года автомобиль вручили победителю – барнаульцу Андрею Серебрякову. Напомним, розыгрыш шел 12 месяцев. Стартовал 1 декабря 2022 года, все это время горожане совершали покупки в отделах ТВК и сбрасывали чеки от 5000 руб. в специальный ящик.

Сначала счастливых обладателей нашли подарки от партнеров конкурса. Арендаторы подготовили для горожан сертификаты в отделы ТВК и предметы интерьера:

стулья;

пуфики;

полочки для ванной и многое другое.

Всего разыграли 25 подарков и один главный приз от ТВК "Гранд Арена". На мероприятии собралось несколько сотен участников. Все ждали, кто же станет счастливым обладателем авто.

"Ящик для сбора был довольно вместительным. К моменту подведения итогов он был забит под завязку. Мы так же, как и все посетители ТВК, с нетерпением ждали участников розыгрыша на праздник. Нам звонили и писали, задавали вопросы, как можно выиграть, что нужно сделать, когда начало. И вот 16 декабря мы, наконец, провели этот грандиозный розыгрыш, вручили победителям их подарки и, конечно, главный приз нашел своего обладателя", ­– поделилась маркетолог ТВК "Гранд Арена" Дарья Шмакова.

Фотографии с мероприятия, где разыгрывали призы / Фото: Дмитрий Днепровский

А новенький Hyundai Solaris ждал своего хозяина в торгово-выставочном комплексе "Гранд Арена".

"Пока еще с трудом осознаю, но я однозначно взволнован. Это приятные эмоции", ­– поделился главный победитель розыгрыша.

Летом Андрей Серебряков затеял дома ремонт. Стройматериалы покупал в "Гранд Арене". Сколько чеков сбросил в ящик, не сосчитать. И удача ему улыбнулась. Победитель признается: права у него были давно, но все никак не мог купить автомобиль. Так что подарок пришелся весьма кстати.

ТВК "Гранд Арена" / Фото: Дмитрий Днепровский

ТВК "Гранд Арена"

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 180

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