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Барнаулец взял в кредит 500 тысяч и отправил мошенникам, которые грозили уголовкой

Злоумышленники обвинили мужчину в оформлении займов на чужое имя

28 марта 2024, 09:31, ИА Амител

Банкомат / Фото: unsplash.com
Банкомат / Фото: unsplash.com

Житель Барнаула стал жертвой мошенников и задолжал банку 500 тысяч рублей. 46-летний горожанин обратился в полицию.

Как сообщили в МВД Алтайского края, мужчине позвонил якобы сотрудников правоохранительного ведомства и сказал, что на него завели уголовное дело по факту оформления кредитов на чужое имя. "Похищенная" барнаульцем сумма якобы составила полмиллиона рублей. 

"Горожанина убедили в том, что ему необходимо оформить на себя кредит и все денежные средства перевести на продиктованный злоумышленником счет. Потерпевший приехал в банк, оформил кредит на нужную сумму. Под давлением звонивших он получил наличными денежные средства и впоследствии перевел их аферистам", — рассказали в полиции.

Только потом мужчина понял, что его обманули. Возбуждено головное дело о мошенничестве в крупном размере.

Барнаул Мошенники

Комментарии 3

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Гость

09:46:25 28-03-2024

не переведутся лохи НИКОГДА

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Гость

10:09:20 28-03-2024

Ну он готов был отдать 500 тысяч за то , чтобы не было уголовной ответственности. Он отдал деньги, уголовной ответственности нет

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Гость

11:47:53 28-03-2024

на него завели уголовное дело по факту оформления кредитов на чужое имя --- ему надо было сообщить звонившим, что на них завели уголовное дело по факту мошенничества

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