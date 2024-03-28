Барнаулец взял в кредит 500 тысяч и отправил мошенникам, которые грозили уголовкой

Злоумышленники обвинили мужчину в оформлении займов на чужое имя

28 марта 2024, 09:31, ИА Амител

Банкомат / Фото: unsplash.com

Житель Барнаула стал жертвой мошенников и задолжал банку 500 тысяч рублей. 46-летний горожанин обратился в полицию.

Как сообщили в МВД Алтайского края, мужчине позвонил якобы сотрудников правоохранительного ведомства и сказал, что на него завели уголовное дело по факту оформления кредитов на чужое имя. "Похищенная" барнаульцем сумма якобы составила полмиллиона рублей.

"Горожанина убедили в том, что ему необходимо оформить на себя кредит и все денежные средства перевести на продиктованный злоумышленником счет. Потерпевший приехал в банк, оформил кредит на нужную сумму. Под давлением звонивших он получил наличными денежные средства и впоследствии перевел их аферистам", — рассказали в полиции.

Только потом мужчина понял, что его обманули. Возбуждено головное дело о мошенничестве в крупном размере.