Барнаулец взял в кредит 500 тысяч и отправил мошенникам, которые грозили уголовкой
Злоумышленники обвинили мужчину в оформлении займов на чужое имя
28 марта 2024, 09:31, ИА Амител
Житель Барнаула стал жертвой мошенников и задолжал банку 500 тысяч рублей. 46-летний горожанин обратился в полицию.
Как сообщили в МВД Алтайского края, мужчине позвонил якобы сотрудников правоохранительного ведомства и сказал, что на него завели уголовное дело по факту оформления кредитов на чужое имя. "Похищенная" барнаульцем сумма якобы составила полмиллиона рублей.
"Горожанина убедили в том, что ему необходимо оформить на себя кредит и все денежные средства перевести на продиктованный злоумышленником счет. Потерпевший приехал в банк, оформил кредит на нужную сумму. Под давлением звонивших он получил наличными денежные средства и впоследствии перевел их аферистам", — рассказали в полиции.
Только потом мужчина понял, что его обманули. Возбуждено головное дело о мошенничестве в крупном размере.
09:46:25 28-03-2024
не переведутся лохи НИКОГДА
10:09:20 28-03-2024
Ну он готов был отдать 500 тысяч за то , чтобы не было уголовной ответственности. Он отдал деньги, уголовной ответственности нет
11:47:53 28-03-2024
на него завели уголовное дело по факту оформления кредитов на чужое имя --- ему надо было сообщить звонившим, что на них завели уголовное дело по факту мошенничества