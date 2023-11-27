Барнаулец Юрий Дюпин продлил сухую серию в чемпионате России

Он оставил ворота в неприкосновенности в матче с "Факелом"

27 ноября 2023, 14:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Бывший вратарь барнаульского "Динамо" продлил сухую серию в чемпионате России по футболу. 26 ноября голкипер казанского "Рубина" Юрий Дюпин оставил свои ворота в неприкосновенности в домашнем матче РПЛ против воронежского "Факела".

Казанцы в итоге праздновали победу 1:0, а для Дюпина эта встреча стала шестой подряд без пропущенных мячей. Таким образом, сейчас сухая серия вратаря составляет уже 544 минуты.

Последний раз он пропускал гол в игре с "Краснодаром" еще 30 сентября. Дюпин родился в Барнауле. Здесь же начал заниматься футболом.

На профессиональном уровне он выступал за барнаульское "Динамо" и еще несколько клубов страны. С 2019 года Дюпин играет в "Рубине".