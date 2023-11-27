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Барнаулец Юрий Дюпин продлил сухую серию в чемпионате России

Он оставил ворота в неприкосновенности в матче с "Факелом"

27 ноября 2023, 14:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Бывший вратарь барнаульского "Динамо" продлил сухую серию в чемпионате России по футболу. 26 ноября голкипер казанского "Рубина" Юрий Дюпин оставил свои ворота в неприкосновенности в домашнем матче РПЛ против воронежского "Факела".

Казанцы в итоге праздновали победу 1:0, а для Дюпина эта встреча стала шестой подряд без пропущенных мячей. Таким образом, сейчас сухая серия вратаря составляет уже 544 минуты.

Последний раз он пропускал гол в игре с "Краснодаром" еще 30 сентября. Дюпин родился в Барнауле. Здесь же начал заниматься футболом.

На профессиональном уровне он выступал за барнаульское "Динамо" и еще несколько клубов страны. С 2019 года Дюпин играет в "Рубине".

Футбол

Комментарии 6

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Гость

14:25:41 27-11-2023

Юрий Дюпин, он случайно на ВРЗ Красносельская 94 не жил в детстве?

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Гость

15:14:15 27-11-2023

С ВРЗ он.

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Гость

15:17:05 27-11-2023

Гость (15:14:15 27-11-2023) С ВРЗ он.... Благодарю! Значит мы с ним во дворе в футбол играли!

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Гера

16:17:23 27-11-2023

А Саша Соболев с какой улицы?

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Гость

18:02:48 27-11-2023

с Шукшина.........

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кок

11:38:50 28-11-2023

А Леша Смертин?

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