Барнаулец Юрий Дюпин продлил сухую серию в чемпионате России
Он оставил ворота в неприкосновенности в матче с "Факелом"
27 ноября 2023, 14:20, ИА Амител
Бывший вратарь барнаульского "Динамо" продлил сухую серию в чемпионате России по футболу. 26 ноября голкипер казанского "Рубина" Юрий Дюпин оставил свои ворота в неприкосновенности в домашнем матче РПЛ против воронежского "Факела".
Казанцы в итоге праздновали победу 1:0, а для Дюпина эта встреча стала шестой подряд без пропущенных мячей. Таким образом, сейчас сухая серия вратаря составляет уже 544 минуты.
Последний раз он пропускал гол в игре с "Краснодаром" еще 30 сентября. Дюпин родился в Барнауле. Здесь же начал заниматься футболом.
На профессиональном уровне он выступал за барнаульское "Динамо" и еще несколько клубов страны. С 2019 года Дюпин играет в "Рубине".
14:25:41 27-11-2023
Юрий Дюпин, он случайно на ВРЗ Красносельская 94 не жил в детстве?
15:14:15 27-11-2023
С ВРЗ он.
15:17:05 27-11-2023
Гость (15:14:15 27-11-2023) С ВРЗ он.... Благодарю! Значит мы с ним во дворе в футбол играли!
16:17:23 27-11-2023
А Саша Соболев с какой улицы?
18:02:48 27-11-2023
с Шукшина.........
11:38:50 28-11-2023
А Леша Смертин?