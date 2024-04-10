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Барнаулец забрал у девушки пиво и сигареты с помощью ножа, когда не сработало обаяние

Вначале он пытался уговорить продавца продать ему в долг, а когда получил отказ, вытащил нож

10 апреля 2024, 14:00, ИА Амител

Острый нож в руке / Фото: amic.ru
Острый нож в руке / Фото: amic.ru

В Алтайском крае по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на круглосуточный торговый павильон, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 21-летняя продавец магазина, расположенного в Барнауле, где мужчина около 04:00 ночи похитил алкоголь и две пачки сигарет на 492 рубля.

Правоохранители оперативно задержали 43-летнего местного жителя, которого ранее уже судили за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и неправомерное завладение автомобилем.

"Мужчина неоднократно заходил в данный магазин за выпивкой и сигаретами. В ту ночь, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он попытался уговорить сотрудницу торговой точки в долг продать ему алкоголь и сигареты, но получил отказ", – рассказали в ведомстве.

Барнаулец вышел из магазина, но через пару минут вернулся и, достав нож, потребовал отдать ему пиво и сигареты. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы за "разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

Подозреваемый попал в объектив камеры видеонаблюдения / Фото: 54.мвд.рф

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Барнаул Нападения на людей

Комментарии 5

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гость

14:03:23 10-04-2024

а разве в магазинах ночью продают алкоголь?

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Гость

14:26:44 10-04-2024

Так ему и не продали)

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Элен без ребят

14:48:09 10-04-2024

Гость (14:26:44 10-04-2024) Так ему и не продали)... в долг не дали.

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Гость

15:18:18 10-04-2024

Похоже, на зоне ему привычнее...

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Гость

15:34:42 10-04-2024

Помню такой складишок, как на фото

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