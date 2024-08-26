Барнаулец заказал видеокарту по объявлению и лишился 56 тысяч рублей

Молодой человек отправил продавцу деньги два раза с интервалом в два месяца

26 августа 2024, 14:15, ИА Амител

Видеокарта / Фото: unsplash.com

26-летний барнаулец стал жертвой интернет-афериста. Горожанин хотел купить видеокарту через сайт объявлений и лишился 56 тысяч рублей.

Как сообщили в МВД Алтайского края, парень связался с продавцом, который попросил предоплату в 28 тысяч рублей. После получения денег аферист пообещал, что товар доставят через два месяца. А когда срок истек, он вновь потребовал оставшуюся сумму, и барнаулец перевел ему еще 28 тысяч.

После этого злоумышленник перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.