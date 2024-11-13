НОВОСТИПроисшествия

Барнаулец зарезал сына отчима и напал на его жену из-за оскорблений в адрес матери

Мужчину заключили под стражу

13 ноября 2024, 11:23, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru
Следственный комитет России / Фото: amic.ru

Жителя Барнаула подозревают в убийстве и покушении на убийство двух знакомых, сообщили в СК Алтайского края.

Вечером 8 ноября мужчина с женой пришел в гости к матери и отчиму. Также там находился сын отчима со своей супругой. Компания распивала спиртное.

"В ночное время в какой-то момент супруга сына отчима стала оскорблять престарелую мать подозреваемого и на замечания не реагировала. В ходе произошедшего конфликта подозреваемый взял нож и нанес множественные удары по телу сына отчима, от которых он скончался на месте происшествия. Затем он догнал жену потерпевшего и также стал наносить ей ножевые ранения", – рассказали в ведомстве.

После этого нападавший скрылся. Пострадавшая женщина выжила, так как ей вовремя оказали медпомощь.

Подозреваемого задержали и взяли под стражу. Следствие собирает и закрепляет доказательства для предъявления обвинения.

Барнаул Происшествия

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

11:38:16 13-11-2024

А следить за своим языком надо было.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:43:42 13-11-2024

Скучный канцеляризм - "распивали, оскорбляли, в ходе конфликта нанес". Где интригующие подробности, грязная предыстория, дословный пересказ пьяных базаров? Где живой материал для детективного сюжета на первом канале?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:45:35 13-11-2024

За базар ответили

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:46:25 13-11-2024

на самом деле причина одна - бытовуха из за водки и баб
участкового на самом деле наказать надо раз все это процветает на раионе у него

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:17:38 13-11-2024

..... подписан закон декриминализирующий семейные побои. может поножовщину так же ? декриминализировать ?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:41:39 13-11-2024

Мать - это святое!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:47:54 13-11-2024

все правильно сделал

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дима

19:47:29 13-11-2024

гость (12:47:54 13-11-2024) все правильно сделал... Не совсем, мочить не надо было ибо за мокруху приплыл по полной.
А вот разбить жевало бабище которая за языком не следит по пьяной лавочке вполне мог.

Бабы многие такие пока трезвые тихие а как лаканут так все дерьмо и льется дашь леща и в чувства приходят.

Правда некоторые колбаску могут почикать пока спишь.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:23:27 13-11-2024

ханыги поубивались бы, зачем мешать?!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров