Барнаулец зарезал сына отчима и напал на его жену из-за оскорблений в адрес матери
Мужчину заключили под стражу
13 ноября 2024, 11:23, ИА Амител
Жителя Барнаула подозревают в убийстве и покушении на убийство двух знакомых, сообщили в СК Алтайского края.
Вечером 8 ноября мужчина с женой пришел в гости к матери и отчиму. Также там находился сын отчима со своей супругой. Компания распивала спиртное.
"В ночное время в какой-то момент супруга сына отчима стала оскорблять престарелую мать подозреваемого и на замечания не реагировала. В ходе произошедшего конфликта подозреваемый взял нож и нанес множественные удары по телу сына отчима, от которых он скончался на месте происшествия. Затем он догнал жену потерпевшего и также стал наносить ей ножевые ранения", – рассказали в ведомстве.
После этого нападавший скрылся. Пострадавшая женщина выжила, так как ей вовремя оказали медпомощь.
Подозреваемого задержали и взяли под стражу. Следствие собирает и закрепляет доказательства для предъявления обвинения.
11:38:16 13-11-2024
А следить за своим языком надо было.
11:43:42 13-11-2024
Скучный канцеляризм - "распивали, оскорбляли, в ходе конфликта нанес". Где интригующие подробности, грязная предыстория, дословный пересказ пьяных базаров? Где живой материал для детективного сюжета на первом канале?
11:45:35 13-11-2024
За базар ответили
11:46:25 13-11-2024
на самом деле причина одна - бытовуха из за водки и баб
участкового на самом деле наказать надо раз все это процветает на раионе у него
12:17:38 13-11-2024
..... подписан закон декриминализирующий семейные побои. может поножовщину так же ? декриминализировать ?
12:41:39 13-11-2024
Мать - это святое!
12:47:54 13-11-2024
все правильно сделал
19:47:29 13-11-2024
гость (12:47:54 13-11-2024) все правильно сделал... Не совсем, мочить не надо было ибо за мокруху приплыл по полной.
А вот разбить жевало бабище которая за языком не следит по пьяной лавочке вполне мог.
Бабы многие такие пока трезвые тихие а как лаканут так все дерьмо и льется дашь леща и в чувства приходят.
Правда некоторые колбаску могут почикать пока спишь.
23:23:27 13-11-2024
ханыги поубивались бы, зачем мешать?!