Барнаулец зарезал сына отчима и напал на его жену из-за оскорблений в адрес матери

Мужчину заключили под стражу

13 ноября 2024, 11:23, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru

Жителя Барнаула подозревают в убийстве и покушении на убийство двух знакомых, сообщили в СК Алтайского края.

Вечером 8 ноября мужчина с женой пришел в гости к матери и отчиму. Также там находился сын отчима со своей супругой. Компания распивала спиртное.

"В ночное время в какой-то момент супруга сына отчима стала оскорблять престарелую мать подозреваемого и на замечания не реагировала. В ходе произошедшего конфликта подозреваемый взял нож и нанес множественные удары по телу сына отчима, от которых он скончался на месте происшествия. Затем он догнал жену потерпевшего и также стал наносить ей ножевые ранения", – рассказали в ведомстве.

После этого нападавший скрылся. Пострадавшая женщина выжила, так как ей вовремя оказали медпомощь.

Подозреваемого задержали и взяли под стражу. Следствие собирает и закрепляет доказательства для предъявления обвинения.