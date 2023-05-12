Барнаульская барахолка переехала с ВДНХ на "Китайский рынок"
Продавцы надеются на то, что клиентов после переезда у них станет больше
12 мая 2023, 20:10, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Давно знакомая барнаульцам барахолка сменила место – продавцы переехали с ярмарки ВДНХ на "Китайский рынок". Об этом сообщает "Толк".
Продавцы рассказали о том, что решение было принято по причине недовольства, которое шло с двух сторон: возмущались размещением барахолки как представители ВДНХ, так и жильцы близлежащих домов.
Также люди беспокоились о том, что после застройки пустыря барахолку закроют.
Теперь продавцы надеются, что количество покупателей у них вырастет. Пока работать планируют по выходным с 9 до 18, но если клиентов будут много, то открывать точки готовы хоть каждый день.
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