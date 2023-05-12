Барнаульская барахолка переехала с ВДНХ на "Китайский рынок"

Продавцы надеются на то, что клиентов после переезда у них станет больше

12 мая 2023, 20:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Давно знакомая барнаульцам барахолка сменила место – продавцы переехали с ярмарки ВДНХ на "Китайский рынок". Об этом сообщает "Толк".

Продавцы рассказали о том, что решение было принято по причине недовольства, которое шло с двух сторон: возмущались размещением барахолки как представители ВДНХ, так и жильцы близлежащих домов.

Также люди беспокоились о том, что после застройки пустыря барахолку закроют.

Теперь продавцы надеются, что количество покупателей у них вырастет. Пока работать планируют по выходным с 9 до 18, но если клиентов будут много, то открывать точки готовы хоть каждый день.