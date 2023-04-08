Барнаульская гимназия № 42 стала победителем краевого финала "Белой ладьи"

Турнир прошёл с 31 марта по 5 апреля

08 апреля 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: Федерация шахмат Алтайского края

Региональный этап соревнований, где разыгрывалась путёвка во всероссийский финал, проходил с 31 марта по 5 апреля в Барнауле. В краевом шахматном клубе по круговой системе сыграли 10 команд, ставших сильнейшими на зональных отборах.

Как сообщает Федерация шахмат Алтайского края, победу одержала команда гимназии № 42 из Барнаула. Артём Наземцев, Роман Ворошилов, Александр Мещеряков и Александра Самоволик выиграли все девять матчей. И этот успех не стал неожиданностью: в масштабах края 42-я гимназия остаётся гегемоном "Белой ладьи" на протяжении уже двадцати лет! А началось всё с того, что в это учебное заведение поступил сын известного тренера Татьяны Цепенниковой, и вскоре она стала там вести шахматный кружок как педагог дополнительного образования. С тех пор гимназия № 42 всегда в призёрах на краевых финалах "Белой ладьи", а чаще всего – на верхней ступени пьедестала. Достаточно сказать, что за последние 12 лет подопечные Цепенниковой всего раз уступили пальму первенства: в 2017 году их опередила команда Бийского лицея.

По мнению судей и тренеров, главный матч соревнований состоялся уже в третьем туре. Бой гегемону дала сборная гимназии № 11 из Бийска. Лидеры команд Артём Наземцев и Андрей Журавлёв расписали ничью, довольно равная борьба шла и на трёх других досках, но в условиях цейтнота устойчивее и дисциплинированнее оказались барнаульские ребята, которые склонили чашу весов в свою пользу – 3,5:0,5.

























Турнир "Белая ладья"

В предпоследнем туре бийская гимназия № 11 провела ещё одну интересную битву – за второе место с командой Мамонтовской СОШ. Здесь ситуация менялась на глазах: на первой доске – победа бийчан, на второй – ничья, на третьей и четвёртой – победа мамонтовцев.

В итоге Мамонтовская СОШ (Денис Майер, Дмитрий Ерофеев, Денис Попов, Виктория Сиротина) под руководством Бориса Третьяка и Александра Майера завоевала серебро. Мамонтовцы спустя год вернулись в число призёров и в очередной раз доказали, что системная работа на местах приносит плоды в виде достойных результатов на краевом уровне. Бронзовые медали достались команде бийской гимназии № 11 (Андрей Журавлёв, Василисса Белоконь, Егор Соломин, Василиса Костина). В пятёрку также вошли Бийский лицей (Родион Кузнецов, Полина Пупкова, Дмитрий Павлюк, Валерия Жарикова) и школа № 15 из Славгорода (Данил Дробот, Тимофей Маслак, Илья Щербаков, Вероника Кутюкова).

У двоих ребят – Арсения Аверьянова из барнаульской школы № 137 и Василиссы Белоконь из бийской гимназии № 11 – во время турнира был день рождения. Им подарили памятные сувениры и полезную шахматную литературу.

Всероссийский финал соревнований школьных команд "Белая ладья" состоится 1-11 июня в Сочи. Алтайский край будет представлять гимназия № 42 из Барнаула. В прошлом и позапрошлом годах она финишировала четвёртой во всероссийских финалах, но, по словам тренера Татьяны Цепенниковой, повторить эти результаты будет трудно. "У нас смена поколений, сейчас играют два третьеклассника, пятый и шестой классы", – объяснила она.

Напомним, наивысшего успеха в "Белой ладье" алтайские шахматы добились в 2013 году, когда команда всё той же барнаульской гимназии № 42 во главе с Алексеем Сорокиным – ныне гроссмейстером – заняла третье место.