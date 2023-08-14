Барнаульская горэлектросеть впервые провела акцию для будущих школьников

Сотрудники БГЭС, чьи дети осенью идут в первый класс, получили подарки

14 августа 2023, 17:01, ИА Амител

Фото: БГЭС

Акцию "Первоклассник" проводят в компании впервые, и она имеет все шансы стать доброй корпоративной традицией – ее включили в программу социального развития БГЭС.

"Первый класс – это начало нового волнительного этапа в жизни ребенка. Подарок даст понять девчонкам и мальчишкам, что в школе их ждут не только новые правила и обязанности, но также и приятные сюрпризы – например, яркие принадлежности для успешной учебы", – рассказала начальник отдела по управлению персоналом Лариса Ильина.

В наборах от БГЭС есть все, что понадобится для учебы и творчества: тетради в клетку и линейку, ручки и простые карандаши, гуашь и акварель, цветная бумага и картон, пластилин и доска для лепки, клей и ластик, обложки для тетрадей и подставка для книг, кисти и ножницы, фломастеры и цветные карандаши.

Каждая папка с набором украшена светоотражающим брелоком с логотипом БГЭС.

АО "Барнаульская горэлектросеть" – один из крупнейших работодателей краевой столицы. Компания обладает богатым опытом, профессиональным персоналом, развитой корпоративной культурой.