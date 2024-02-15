Барнаульская клиника "Пигмалион" отправила бойцам СВО квадрокоптер
Организация регулярно собирает гуманитарный груз для алтайских военнослужащих
15 февраля 2024, 15:45, ИА Амител erid: LjN8K6nZQ
Медицинский центр "Пигмалион" совместно с партнерами приобрел новый квадрокоптер для нужд бойцов СВО. Очередную посылку отправили подразделению 36-й гвардейской мотострелковой бригады, сообщили в клинике.
Учреждение благодарит за помощь в приобретении квадрокоптера команду "Стрела Барнаула", Дмитрия Гладилина, Дмитрия Казакова, Сергея Фефелова. По словам главы "Пигмалиона", профессора, доктора медицинских наук Алексея Маликова, техника поможет парням в исполнении поставленных задач. Напомним, что Маликов входит в совет по взаимодействию с регионами Общероссийской общественной организации "Офицеры России".
"Поддержка наших ребят – крайне важное направление для нашей поликлиники. Мы понимаем, как непросто им сейчас в зоне боевых действий. Помогали и будем помогать и самим ребятам, и их семьям", – уточнили в "Пигмалионе".Клиника уже неоднократно проводила разные гуманитарные миссии. Кроме того, почти с начала СВО мобильные бригады "Пигмалиона" бесплатно обследуют членов семей алтайских бойцов, а также самих военнослужащих.
Медицинский центр "Пигмалион" (ООО "ЦВМР "Пигмалион")
Барнаул, ул. Песчаная, 89 (тел. 635-599), Павловский тракт, 221 (тел. 553-777), Малахова, 90 (тел. 222-290)
pigmalion-center.ru
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16:18:14 15-02-2024
Мы с мужем помогаем с каждой зарплаты. 3 000 рублей. От нас не убудет, а нашим ребятам помощь нужна.
16:55:22 15-02-2024
А что теперь поделаешь ?
12:08:37 16-02-2024
гостьЯ (16:18:14 15-02-2024) Мы с мужем помогаем с каждой зарплаты. 3 000 рублей. От нас ... молодцы! спасибо вам!
10:48:18 16-02-2024
Странно... вчера мы с ребятами отправили коптер ребятам из 36 омсбр. И пацаны из этой бригады о пигмалионе не слышали ничего.
10:53:23 16-02-2024
Корректировка. Клиника пигмаллион могла участвовать в сборе, но отправила квадрокоптер Без тепловизора. Квадрокоптер с тепловизором отправили вчера мы с нашей командой. Для помощи парням из 36 омсбр
11:01:19 16-02-2024
Приношу извинения, клиника пигмаллион помогла парням из 36 омсбр, но помогла коптером без тепловизора.
11:23:00 16-02-2024
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