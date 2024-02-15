Барнаульская клиника "Пигмалион" отправила бойцам СВО квадрокоптер

Организация регулярно собирает гуманитарный груз для алтайских военнослужащих

15 февраля 2024, 15:45, ИА Амител erid: LjN8K6nZQ

Квадрокоптер / Фото: wirestock / Freepik

Медицинский центр "Пигмалион" совместно с партнерами приобрел новый квадрокоптер для нужд бойцов СВО. Очередную посылку отправили подразделению 36-й гвардейской мотострелковой бригады, сообщили в клинике.

Учреждение благодарит за помощь в приобретении квадрокоптера команду "Стрела Барнаула", Дмитрия Гладилина, Дмитрия Казакова, Сергея Фефелова. По словам главы "Пигмалиона", профессора, доктора медицинских наук Алексея Маликова, техника поможет парням в исполнении поставленных задач. Напомним, что Маликов входит в совет по взаимодействию с регионами Общероссийской общественной организации "Офицеры России".

"Поддержка наших ребят – крайне важное направление для нашей поликлиники. Мы понимаем, как непросто им сейчас в зоне боевых действий. Помогали и будем помогать и самим ребятам, и их семьям", – уточнили в "Пигмалионе".Клиника уже неоднократно проводила разные гуманитарные миссии. Кроме того, почти с начала СВО мобильные бригады "Пигмалиона" бесплатно обследуют членов семей алтайских бойцов, а также самих военнослужащих.

Медицинский центр "Пигмалион" (ООО "ЦВМР "Пигмалион")

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pigmalion-center.ru

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