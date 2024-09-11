Барнаульская клиника внедрила собственную методику извлечения осколков у бойцов СВО

Подобные операции проводят в центре "Пигмалион"

11 сентября 2024, 12:00, ИА Амител

Хирургические инструменты / Фото: freepik.com

В Барнаульской клинике "Пигмалион" все чаще проводят сложные операции по извлечению осколков у участников СВО. И даже разработали собственную методику. В отдаленных районах Алтайского края, Новосибирской области и Республики Алтай силами мобильных медицинских бригад клиника оказывает бесплатную медицинскую помощь для участников специальной военной операции.

Не каждый хирург готов браться за такие операции. Извлечение осколков – это кропотливая и высокотехнологичная работа, требующая от врача не только мастерства, но и огромной ответственности. Ведь речь идет о сохранении здоровья и функциональности конечности.

"Наша методика – в тщательном полипозиционном рентгенологическом и ультразвуковом исследовании, что позволяет с большой точностью определить локализацию осколка в тканях, его положение относительно сосудов и нервов", – подчеркивает заведующий хирургическим отделением клиники Павел Шумихин.

В августе хирурги "Пигмалиона" провели виртуозную операцию по удалению осколка из голени раненого солдата. Осколок находился в непосредственной близости от сосудисто-нервного пучка, повреждая большеберцовый нерв. Врачам удалось не только удалить осколок, но и восстановить поврежденный нерв.

По словам специалистов, со временем обнаружить осколки в тканях становится все сложнее. Хирург часто ориентируется лишь на тактильные ощущения, пытаясь точно определить место для разреза и обеспечить полное извлечение инородного тела.

"Иногда осколки не причиняют особого беспокойства. Но чаще всего возникает боль, зависящая от места локализации. Например, инородное тело находится в толще двуглавой мышцы бедра, это проявляется постоянными болями при ходьбе и хромотой. Если осколок локализуют в области сустава – это сказывается на его движении. Со временем эти проявления могут усугубляться и даже приводить к инвалидности", – отмечают врачи.

"Пигмалион" стал почти "военным госпиталем" для бойцов СВО, нуждающихся в квалифицированной медицинской помощи. Благодаря усилиям врачей, многие из них возвращаются к нормальной жизни, избавившись от "невидимых врагов" – осколков, оставшихся после ранений.