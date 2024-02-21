Барнаульская компания ASM-GROUP вошла в топ-100 лучших работодателей России

Рейтинг составил HeadHunter

21 февраля 2024, 11:13, ИА Амител erid: LjN8KXeod

Команда ASM-GROUP / Фото предоставлено компанией

Барнаульская компания ASM-GROUP*, которая занимается производством оборудования для неавтоклавного газобетона и конвейерных зерносушилок, заняла первое место среди работодателей Алтайского края. И 91-е место среди работодателей России в топ-100 лучших компаний средней численности в 2023 году по версии HeadHunter*.

В рейтинге приняли участие более двух тысяч компаний, из них в финал прошли почти полторы тысячи. В итоге из компаний средней численности в финале осталось 479 организаций.

Компания ASM-GROUP с 2000 года выпускает профессиональное оборудование для изготовления газоблоков. Последние пять лет развивает новый бренд ASM-AGRO*, под которым производит конвейерные зерносушилки, нории и силосы. Известна как один из крупнейших поставщиков на территории РФ и стран СНГ строительного оборудования по производству газобетона.

ASM-GROUP

Адрес: Россия, Алтайский край, Барнаул, пр. Космонавтов, 32ж/1

Вакансии ASM-GROUP

Завод элеваторного оборудования ASM-AGRO

Завод строительного машиностроения ASM-GROUP

* ASM-GROUP ("ЭйЭсЭм-ГРУП"); HeadHunter ("ХэдХантер"); ASM-AGRO ("ЭйЭсЭм-АГРО")

Бурдовицын А. В.

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