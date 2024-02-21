НОВОСТИБизнес

Барнаульская компания ASM-GROUP вошла в топ-100 лучших работодателей России

Рейтинг составил HeadHunter

21 февраля 2024, 11:13, ИА Амител erid: LjN8KXeod

Команда ASM-GROUP / Фото предоставлено компанией
Команда ASM-GROUP / Фото предоставлено компанией

Барнаульская компания ASM-GROUP*, которая занимается производством оборудования для неавтоклавного газобетона и конвейерных зерносушилок, заняла первое место среди работодателей Алтайского края. И 91-е место среди работодателей России в топ-100 лучших компаний средней численности в 2023 году по версии HeadHunter*.

В рейтинге приняли участие более двух тысяч компаний, из них в финал прошли почти полторы тысячи. В итоге из компаний средней численности в финале осталось 479 организаций.

Компания ASM-GROUP с 2000 года выпускает профессиональное оборудование для изготовления газоблоков. Последние пять лет развивает новый бренд ASM-AGRO*, под которым производит конвейерные зерносушилки, нории и силосы. Известна как один из крупнейших поставщиков на территории РФ и стран СНГ строительного оборудования по производству газобетона.

ASM-GROUP
Адрес: Россия, Алтайский край, Барнаул, пр. Космонавтов, 32ж/1
Вакансии ASM-GROUP
Завод элеваторного оборудования ASM-AGRO
Завод строительного машиностроения ASM-GROUP

* ASM-GROUP ("ЭйЭсЭм-ГРУП"); HeadHunter ("ХэдХантер"); ASM-AGRO ("ЭйЭсЭм-АГРО")

Бурдовицын А. В.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

11:50:19 21-02-2024

В статье ничего про то, в чем проявляется эта лучшесть. Наверно опять одни слова "мы с вами как одна семья"

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:04:59 21-02-2024

если они такие молодцы,то почему зарплата у них черно-белая?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:07:50 21-02-2024

Несколько знакомых там работали, рады что не работают. Вспоминают с дрожью.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:26:20 21-02-2024

Гость (12:07:50 21-02-2024) Несколько знакомых там работали, рады что не работают. Вспом... почему? расскажите подробнее пожалуйста. плохие условия?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Gast

22:41:06 21-02-2024

Слышала только положительное Так держать и дальше

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:47:53 22-02-2024

Среди всех производственных предприятий Брн - это лучшее!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров