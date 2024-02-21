Барнаульская компания ASM-GROUP вошла в топ-100 лучших работодателей России
Рейтинг составил HeadHunter
21 февраля 2024, 11:13, ИА Амител erid: LjN8KXeod
Барнаульская компания ASM-GROUP*, которая занимается производством оборудования для неавтоклавного газобетона и конвейерных зерносушилок, заняла первое место среди работодателей Алтайского края. И 91-е место среди работодателей России в топ-100 лучших компаний средней численности в 2023 году по версии HeadHunter*.
В рейтинге приняли участие более двух тысяч компаний, из них в финал прошли почти полторы тысячи. В итоге из компаний средней численности в финале осталось 479 организаций.
Компания ASM-GROUP с 2000 года выпускает профессиональное оборудование для изготовления газоблоков. Последние пять лет развивает новый бренд ASM-AGRO*, под которым производит конвейерные зерносушилки, нории и силосы. Известна как один из крупнейших поставщиков на территории РФ и стран СНГ строительного оборудования по производству газобетона.
ASM-GROUP
Адрес: Россия, Алтайский край, Барнаул, пр. Космонавтов, 32ж/1
Вакансии ASM-GROUP
Завод элеваторного оборудования ASM-AGRO
Завод строительного машиностроения ASM-GROUP
* ASM-GROUP ("ЭйЭсЭм-ГРУП"); HeadHunter ("ХэдХантер"); ASM-AGRO ("ЭйЭсЭм-АГРО")
Бурдовицын А. В.Реклама
11:50:19 21-02-2024
В статье ничего про то, в чем проявляется эта лучшесть. Наверно опять одни слова "мы с вами как одна семья"
12:04:59 21-02-2024
если они такие молодцы,то почему зарплата у них черно-белая?
12:07:50 21-02-2024
Несколько знакомых там работали, рады что не работают. Вспоминают с дрожью.
16:26:20 21-02-2024
Гость (12:07:50 21-02-2024) Несколько знакомых там работали, рады что не работают. Вспом... почему? расскажите подробнее пожалуйста. плохие условия?
22:41:06 21-02-2024
Слышала только положительное Так держать и дальше
11:47:53 22-02-2024
Среди всех производственных предприятий Брн - это лучшее!