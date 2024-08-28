Барнаульская компания отправила спецтехнику в зону СВО для поддержки земляков

В "АвтоСпасРегион 22" рассказали, что машина предназначена для алейских разведчиков

28 августа 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KbvSq

Самоходное транспортное средство / Фото предоставлено компанией "АвтоСпасРегион 22"

В это непростое время, когда на передовой сражаются герои, поддержка земляков приобретает особую значимость. 27 августа барнаульская компания "АвтоСпасРегион 22", специализирующаяся на эвакуации и перевозке транспортных средств и оказании помощи на дорогах, отправила в зону проведения специальной военной операции ценный груз.

Мощное самоходное транспортное средство предназначено для военнослужащих из Алтайского края. Технику передадут алейской 35-й бригаде разведчиков. По словам директора компании Николая Воронкова, спецтехника поможет ребятам в выполнении боевых задач.

"Это быстроходная, водоплавающая машина, предназначенная для бездорожья. Она позволит нашим бойцам оперативно выполнять задачи, с которыми они сталкиваются на передовой", – пояснил директор "АвтоСпасРегион 22".

Самоходное транспортное средство, отправленное на СВО / Фото предоставлены "АвтоСпасРегион 22"

Решение оказать помощь бойцам, по его словам, было принято не случайно.

"У меня есть большое желание помочь нашим ребятам. Хочу, чтобы они знали, что их помнят, о них думают и пытаются хоть чем-то помочь", – откровенно поделился Николай Воронков.Отправка самоходной машины – уже не первая помощь, которую оказывала компания. А в ближайшее время "АвтоСпасРегион 22" отправит в зону СВО еще несколько мотоциклов, необходимые вещи и медикаменты.

ООО "АвтоСпасРегион 22"

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