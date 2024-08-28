Барнаульская компания отправила спецтехнику в зону СВО для поддержки земляков
В "АвтоСпасРегион 22" рассказали, что машина предназначена для алейских разведчиков
28 августа 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KbvSq
В это непростое время, когда на передовой сражаются герои, поддержка земляков приобретает особую значимость. 27 августа барнаульская компания "АвтоСпасРегион 22", специализирующаяся на эвакуации и перевозке транспортных средств и оказании помощи на дорогах, отправила в зону проведения специальной военной операции ценный груз.
Мощное самоходное транспортное средство предназначено для военнослужащих из Алтайского края. Технику передадут алейской 35-й бригаде разведчиков. По словам директора компании Николая Воронкова, спецтехника поможет ребятам в выполнении боевых задач.
"Это быстроходная, водоплавающая машина, предназначенная для бездорожья. Она позволит нашим бойцам оперативно выполнять задачи, с которыми они сталкиваются на передовой", – пояснил директор "АвтоСпасРегион 22".
Решение оказать помощь бойцам, по его словам, было принято не случайно.
"У меня есть большое желание помочь нашим ребятам. Хочу, чтобы они знали, что их помнят, о них думают и пытаются хоть чем-то помочь", – откровенно поделился Николай Воронков.Отправка самоходной машины – уже не первая помощь, которую оказывала компания. А в ближайшее время "АвтоСпасРегион 22" отправит в зону СВО еще несколько мотоциклов, необходимые вещи и медикаменты.
ООО "АвтоСпасРегион 22"Реклама
12:32:30 28-08-2024
Первый раз такую технику вижу. Ещё и водоплавающая!
12:51:02 28-08-2024
Крутяк. Добавить кпвт
13:40:22 28-08-2024
Побольше бы таких руководителей компаний, которые понимают "что к чему"...
13:53:49 28-08-2024
Гость (13:40:22 28-08-2024) Побольше бы таких руководителей компаний, которые понимают "... да, соотв. социальные лифты прям нужны.
12:45:53 29-08-2024
Гость (13:40:22 28-08-2024) которые понимают "что к чему"... вы бы рассказали, а то непонятно "что к чему"