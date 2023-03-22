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Барнаульская пенсионерка продала дом и золото, отдав 9 млн рублей мошенникам

Женщину запугали "сотрудники банка, ФСБ и полиции", которые убедили её, что деньгами и жильём пытаются завладеть злоумышленники

22 марта 2023, 20:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Сотрудники уголовного розыска Алтайского края устанавливают личности неизвестных, которые злоупотребили доверием 68-летней пенсионерки из Барнаула и завладели её накоплениями в размере более 9 млн рублей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, злоумышленники оказывали на неё психологическое воздействие и давление длительное время – с начала февраля текущего года.

Всё началось со звонков незнакомцев – они представлялись сотрудниками банка, ФСБ и полиции. Они убеждали женщину, что с её счёта якобы пытались снять деньги и их срочно нужно "спасти". Доверчивая женщина поверила звонившим и стала чётко следовать поступающим инструкциям. Потенциальные мошенники не давали жертве опомниться и звонили каждый день. По их указаниям она сняла свои сбережения в размере более 600 тысяч рублей и перевела их на указанные счета.

Злоумышленники на этом не остановились и уговорили её продать дом под предлогом того, что неизвестные пытаются выставить её жилье на продажу. Паника не дала ей объективно оценить ситуацию и уже через несколько дней она реализовала недвижимость. Вырученные средства в размере более 8 млн рублей пенсионерка также перевела злоумышленникам. Впоследствии они уговорили её сдать в ломбард всё золото и отправить им деньги, чтобы пенсионерка не попала "под обыск". 

Тревогу забили её родные, когда узнали о произошедшем. Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Комментарии 6

  • Хороший видимо дом, если за несколько дней за 8 млн. продала. Куда жить пошла?
    22 марта, Гость   Ответить
  • Она вобще здорОва была?..
    22 марта, Гость   Ответить
  • что за идиоты поставили ржущий смайлик? вы тоже не в себе, как и пострадавшая женщина?
    22 марта, Гость   Ответить
  • Точно не фейк? У нее дом, который махом за 8 лямов уйти мог и никого из родственников это не интересовало
    23 марта, Гость   Ответить
  • Пенсионерка наверное была сирота, и очень умная. так всё быстро сделать по моему процентов 95 населения не смогут, вот бы такую энергию и задор да в нужное русло. Это будущий кандидат в ряды управленцев краем, а может и выше.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Недавно тоже какой-то клоун звонил, представился кем-то там каким-то из полиции. С целью проинформировать, чтобы не переводили деньги на финансирование терроризма. Ну и т.д. Интересовался, когда в последний раз посещали банк. Ну в общем известный репертуар. Сказала, чтобы высылали повестку и что не уверена что этот тип из полиции. Начал визжать, типа что он зафиксировал, что я отказываюсь от сотрудничества с правоохранительными органами. Положила трубку. Пробила телефон, оказалось , что из Свердловской области. Звук, как будто механический, как робот говорит. Возможно, подменный номер.
    23 марта, Гость   Ответить
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