Барнаульская пенсионерка продала дом и золото, отдав 9 млн рублей мошенникам

Женщину запугали "сотрудники банка, ФСБ и полиции", которые убедили её, что деньгами и жильём пытаются завладеть злоумышленники

22 марта 2023, 20:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сотрудники уголовного розыска Алтайского края устанавливают личности неизвестных, которые злоупотребили доверием 68-летней пенсионерки из Барнаула и завладели её накоплениями в размере более 9 млн рублей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, злоумышленники оказывали на неё психологическое воздействие и давление длительное время – с начала февраля текущего года.

Всё началось со звонков незнакомцев – они представлялись сотрудниками банка, ФСБ и полиции. Они убеждали женщину, что с её счёта якобы пытались снять деньги и их срочно нужно "спасти". Доверчивая женщина поверила звонившим и стала чётко следовать поступающим инструкциям. Потенциальные мошенники не давали жертве опомниться и звонили каждый день. По их указаниям она сняла свои сбережения в размере более 600 тысяч рублей и перевела их на указанные счета.

Злоумышленники на этом не остановились и уговорили её продать дом под предлогом того, что неизвестные пытаются выставить её жилье на продажу. Паника не дала ей объективно оценить ситуацию и уже через несколько дней она реализовала недвижимость. Вырученные средства в размере более 8 млн рублей пенсионерка также перевела злоумышленникам. Впоследствии они уговорили её сдать в ломбард всё золото и отправить им деньги, чтобы пенсионерка не попала "под обыск".

Тревогу забили её родные, когда узнали о произошедшем. Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").