Барнаульская полиция проведет торжественный гарнизонный развод

Мероприятие, приуроченное к 30-летию со дня образования УМВД России по Барнаулу, состоится 15 мая

12 мая 2023, 21:34, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле состоится торжественное мероприятие, приуроченное к 30-летию со дня образования УМВД России по Барнаулу. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, гарнизонный развод сотрудников внутренних дел пройдёт 15 мая на площади Советов. Начало мероприятия – в 11:00.

В мероприятии примут участие начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян, начальник УМВД России по г. Барнаулу, полковник полиции Александр Майдоров, глава Барнаула Вячеслав Франк, председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич и другие.