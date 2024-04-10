НОВОСТИПроисшествия

Барнаульская прокуратура помогла железнодорожнику получить деньги за травмы

Из-за происшествия на работе мужчина стал инвалидом

10 апреля 2024, 08:50, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553728
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553728

Барнаульская прокуратура помогла железнодорожнику получить компенсацию за тяжелые травмы, полученные на работе. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. 

"Установлено, что в мае 2023 года при проведении работ на железнодорожном пути в Убинском районе Новосибирской области по вине работодателя допущено травмирование работника, повлекшее тяжкий вред здоровью и инвалидность", – сказано в сообщении.

От работодателя потребовали выплатить компенсацию мужчине за полученные травмы.

После рассмотрения дела пострадавший получил 340 тысяч рублей.

деньги

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

10:13:54 10-04-2024

Какая радость! Бастрыкину, не понадобилось вмешиваться.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров