Барнаульская прокуратура помогла железнодорожнику получить деньги за травмы

Из-за происшествия на работе мужчина стал инвалидом

10 апреля 2024, 08:50, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553728

Барнаульская прокуратура помогла железнодорожнику получить компенсацию за тяжелые травмы, полученные на работе. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Установлено, что в мае 2023 года при проведении работ на железнодорожном пути в Убинском районе Новосибирской области по вине работодателя допущено травмирование работника, повлекшее тяжкий вред здоровью и инвалидность", – сказано в сообщении.

От работодателя потребовали выплатить компенсацию мужчине за полученные травмы.

После рассмотрения дела пострадавший получил 340 тысяч рублей.