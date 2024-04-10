Барнаульская прокуратура помогла железнодорожнику получить деньги за травмы
Из-за происшествия на работе мужчина стал инвалидом
10 апреля 2024, 08:50, ИА Амител
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553728
Барнаульская прокуратура помогла железнодорожнику получить компенсацию за тяжелые травмы, полученные на работе. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"Установлено, что в мае 2023 года при проведении работ на железнодорожном пути в Убинском районе Новосибирской области по вине работодателя допущено травмирование работника, повлекшее тяжкий вред здоровью и инвалидность", – сказано в сообщении.
От работодателя потребовали выплатить компенсацию мужчине за полученные травмы.
После рассмотрения дела пострадавший получил 340 тысяч рублей.
10:13:54 10-04-2024
Какая радость! Бастрыкину, не понадобилось вмешиваться.