Барнаульская сетевая компания получила паспорт готовности к зиме

С начала года специалисты БСК отремонтировали более 40 км воздушных и кабельных линий

28 сентября 2023, 16:24, ИА Амител

Фото: БСК

Барнаульская сетевая компания получила паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года. Документ выдан на основании акта проверки, который подписали представители Сибирского управления Ростехнадзора, Минпромэнерго Алтайского края, комитета по энергоресурсам и газификации администрации города Барнаула.

"При оценке готовности электросетей к зимнему периоду основными показателями являются соблюдение плана капитального ремонта, количество аварий, произошедших в течение года, наличие необходимой специальной техники и материалов для работы. Паспорт – это положительная оценка нашей деятельности", – рассказал главный инженер БСК Владимир Шевченко.

С начала года специалисты БСК отремонтировали более 40 км воздушных и кабельных линий, модернизировали электрооборудование на 150 подстанциях и распределительных пунктах, сформировали аварийный запас материалов. Персонал прошел специальное обучение, отработаны схемы взаимодействия со всеми городскими службами.

"Уже по традиции мы первыми в Алтайском крае получаем паспорт готовности. БСК начинает проводить профилактику сетей сразу после завершения отопительного сезона. Когда наступает зима, нагрузка на сети увеличивается в полтора раза по сравнению с летом. Паспорт подтверждает, что оборудование, сотрудники и подразделения Барнаульской сетевой компании готовы к работе в любых погодных условиях", – подчеркнул генеральный директор БСК Андрей Лавринец.

ООО "БСК" обслуживает более 3200 км электрических сетей и около 1200 трансформаторных подстанций. Пропуск электроэнергии по сетям БСК составляет 1,6 млрд кВт·ч в год, что составляет 15% от общего объема потребляемой в Алтайском крае электроэнергии.