Барнаульская школа моды устроит отчетный концерт в честь своего 35-летия

Ритмика, дефиле, швейное дело, рукоделие, имидж и конструирование костюма — этому ежегодно обучаются более 80 девочек, а бывает – и мальчиков

31 января 2024, 08:35, ИА Амител

Однотонная одежда / Фото: unsplash.com

Барнаульская школа моды "Светлана" отметила 35 лет со дня основания. Ритмика, дефиле, швейное дело, рукоделие, имидж и конструирование костюма – этому, а также отменному вкусу и умению работать руками ежегодно обучаются более 80 девочек, а бывает – и мальчиков, от 6 до 19 лет. Какую миссию выполняет школа моды: развлекательную или образовательную? Редакция радио "Бизнес ФМ Барнаул" пообщалась с бессменным руководителем модного объединения Светланой Петрягиной. По ее словам, большинство учениц четко нацелены строить карьеру в "модных" ремеслах и к обучению относятся как к фундаменту будущей профессии.

Она отметила, что профессий в легкой промышленности достаточно много. При этом не все справляются с испытанием научиться какому-либо ремеслу – в него надо влюбиться. Однако дети в школе моды получают комплексное образование, благодаря этому они могут "прожить" все этапы рождения костюма.

Познакомить ребят с профессией на деле помогают государство и бизнес. Школа несколько лет сотрудничает с алтайским предприятием "Приоритет". Его директор Светлана Рахматова является независимым экспертом на краевом чемпионате "Профессионалы" – отбирает к себе на производство самых умелых участников конкурсного движения. Там же ребята могут поработать летом. Они помогают отшивать школьную форму.

Как презентовать свои вещи, молодежь в школе моды тоже учат – впоследствии это пригождается в профессии: продать то, что ты сшил, надо уметь. Ведь многие выпускницы уже стали самозанятыми: открыли свой бизнес по пошиву сумок, предметов быта, нижнего белья. Есть те, кто сам преподает другим модное дело. Есть сотрудники предприятий – как в нашем регионе, так и за его пределами, отмечает Петрягина.

"Работают дизайнерами, менеджерами, портными, очень много наших выпускников работают в этой сфере и в Барнауле, и в Алтайском крае. Многие, конечно, уезжают: Санкт-Петербург, Москва, Таиланд, Америка, Германия… Вот в Америке у нас есть девочка, которая создает одежду, и парень уехал, тоже в модельном бизнесе работает модном – Грудинина Юлия и Гуров Даниил. В Таиланд у нас Барановы Анна и Катерина – близняшки – уехали: и как дизайнеры работают, и по направлению дизайна интерьера, изготавливали купальники на заказ", – рассказала руководитель.

Ну а ребята, что еще обучаются этой многогранной профессии, выступили на отчетном концерте в честь 35-летия школы моды. Своими коллекциями одежды юные модельеры надеются покорить подиумы, а индустрия легкой промышленности, в том числе и Алтайского края, – пополнится в будущем специалистами высокого уровня.