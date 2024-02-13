Барнаульская школа скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина провела ребрендинг
Теперь она носит гордое название – школа скорочтения и развития интеллекта "Лидерген"
13 февраля 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8JwwVc
Школа скорочтения и развития памяти по методике Шамиля Ахмадуллина поделилась прекрасной новостью: там перестали использовать методику лишь одного автора, и в арсенале педагогов появились собственные курсы, а также методики Лысенко О.В., Нефедовой Е.А., Узоровой О.В. и других. А еще – провели ребрендинг. Теперь это школа скорочтения и развития интеллекта "Лидерген". Иными словами, школа лидеров!
Почему расширили методики и изменили название?
"Мы постоянно совершенствуемся, улучшаем наши уже зарекомендовавшие себя тренинги. Методики эффективны. Теперь мы готовы удивлять вас еще больше", – говорят в школе "Лидерген".
Работать в учебном заведении продолжает все та же сильная команда, которая уже на протяжении шести с половиной лет помогает детям "прокачивать" свой мозг, делать его сильнее и эффективнее.
Но жизнь не стоит на месте, в школе убеждены, что движение вперед и развитие – это то, к чему должен стремиться не только каждый человек, но и любая уважающая себя компания.
"Перемены в школе – не просто ребрендинг. Это новый этап в нашей истории. Мы гордимся, что являемся одними из лидеров в области скорочтения и развития интеллекта, и наше новое название станет отражением нашей миссии", – подытожили в компании.
На какие курсы можно отдать ребенка?
Направлений много, среди них:
- обучение чтению;
- техника чтения;
- скорочтение;
- скоросчет;
- таблица умножения;
- скорописание/каллиграфия;
- орфографическая зоркость / грамотное письмо;
- фонетика;
- суперпамять;
- логическое мышление;
- предшкола.
Детей принимают с 4 до 17 лет. Занимаются они в группах до шести человек, есть индивидуальный формат. Педагоги проводят интересные занятия, отличающиеся от школьных уроков.
Беспроигрышная лотерея
Школа скорочтения и развития интеллекта "Лидерген" проводит беспроигрышную лотерею**. Главный приз – бесплатный тренинг. Весь февраль 2024 года и до определения победителя все дети, записавшиеся на бесплатную первичную диагностику, становятся участниками лотереи. Кроме главного приза разыгрывают другие памятные подарки.
Перед началом занятий пройдите бесплатное собеседование. Запись по телефону 8 (3852) 571-606 или WhatsApp*: Взлетная, 23 (+7-933-310-6106); Комсомольский, 80в (+7-923-000-1484). Подробнее читайте по ссылке.
Школа скорочтения "Лидерген"
Адрес: Барнаул, Комсомольский, 80в; Взлетная, 23
Тел.: 8(3852) 571-606
"ВКонтакте"
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09:20:02 13-02-2024
Ну прямо не школа,а училище фсб какое то . И ценник нужно было сразу озвучить .
14:31:12 13-02-2024
гость (09:20:02 13-02-2024) Ну прямо не школа,а училище фсб какое то . И ценник нужно бы... Не знаю как в в ФСБ ,а в КГБ раньше учили бегло читать и писать по ряду языков,даже секретных. Но совершенно по другой технологии.Но да такое было.3
09:57:02 13-02-2024
Ну да всегда смущало, что тонкостям русского языка учат по методам Шамиля
11:09:37 13-02-2024
Гость (09:57:02 13-02-2024) Ну да всегда смущало, что тонкостям русского языка учат по м... представляете, Россия - многонациональная страна, вот это новость, да?
11:18:24 13-02-2024
Гость (09:57:02 13-02-2024) Ну да всегда смущало, что тонкостям русского языка учат по м... Совсем плохой? Со мной в университете казах учился. Прямо из Казахстана. Он по русски говорил лучше многих русских, чисто, без акцента, грамотно поставленная речь. И вообще, в нашей стране более 100 национальностей проживают. И русский язык для этих 100 наций - язык межнационального общения, государственный язык.
17:52:04 13-02-2024
Гость (09:57:02 13-02-2024) Ну да всегда смущало, что тонкостям русского языка учат по м... та там не тонкостям русского, там техникам чтения
17:57:42 13-02-2024
Гость (17:52:04 13-02-2024) та там не тонкостям русского, там техникам чтения... да ему пофиг. он все равно со словарем читает.
15:15:56 13-02-2024
Сын проходил там курс скорочтения в первом классе, уже 7-ой) Спасибо педагогам этой школы, ни как не мог начать читать не по буквам. После 10-ти занятий в школе и выполнения заданного дома начал читать словами. Да не дешево, но и результат удивительный, если постараться.
20:05:06 13-02-2024
Это капец, товарищи! С рождения развивают, карточки всякие, разные методики. Потом развивашки, потом подготовишки (чтобы в школу чел пошёл умеющим считать, писать, читать, и, желательно, не только по-русски). В школе 11 лет,- проекты, олимпиады, репетиторы, ОГЭ, ЕГЭ...... А писать грамотно большинство так и не умеет, в слове ёж четыре ошибки. Выпускники советской школы таким не грешат. Кто виноват и что делать?