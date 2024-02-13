Барнаульская школа скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина провела ребрендинг

Теперь она носит гордое название – школа скорочтения и развития интеллекта "Лидерген"

13 февраля 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8JwwVc

Школа скорочтения "Лидерген" / Фото предоставлено компанией

Школа скорочтения и развития памяти по методике Шамиля Ахмадуллина поделилась прекрасной новостью: там перестали использовать методику лишь одного автора, и в арсенале педагогов появились собственные курсы, а также методики Лысенко О.В., Нефедовой Е.А., Узоровой О.В. и других. А еще – провели ребрендинг. Теперь это школа скорочтения и развития интеллекта "Лидерген". Иными словами, школа лидеров!

Почему расширили методики и изменили название?

"Мы постоянно совершенствуемся, улучшаем наши уже зарекомендовавшие себя тренинги. Методики эффективны. Теперь мы готовы удивлять вас еще больше", – говорят в школе "Лидерген".

Работать в учебном заведении продолжает все та же сильная команда, которая уже на протяжении шести с половиной лет помогает детям "прокачивать" свой мозг, делать его сильнее и эффективнее.

Но жизнь не стоит на месте, в школе убеждены, что движение вперед и развитие – это то, к чему должен стремиться не только каждый человек, но и любая уважающая себя компания.

"Перемены в школе – не просто ребрендинг. Это новый этап в нашей истории. Мы гордимся, что являемся одними из лидеров в области скорочтения и развития интеллекта, и наше новое название станет отражением нашей миссии", – подытожили в компании.

На какие курсы можно отдать ребенка?

Направлений много, среди них:

обучение чтению;

техника чтения;

скорочтение;

скоросчет;

таблица умножения;

скорописание/каллиграфия;

орфографическая зоркость / грамотное письмо;

фонетика;

суперпамять;

логическое мышление;

предшкола.

Урок в школе "Лидерген" / Фото предоставлено компанией

Детей принимают с 4 до 17 лет. Занимаются они в группах до шести человек, есть индивидуальный формат. Педагоги проводят интересные занятия, отличающиеся от школьных уроков.

Беспроигрышная лотерея

Школа скорочтения и развития интеллекта "Лидерген" проводит беспроигрышную лотерею**. Главный приз – бесплатный тренинг. Весь февраль 2024 года и до определения победителя все дети, записавшиеся на бесплатную первичную диагностику, становятся участниками лотереи. Кроме главного приза разыгрывают другие памятные подарки.

Перед началом занятий пройдите бесплатное собеседование. Запись по телефону 8 (3852) 571-606 или WhatsApp*: Взлетная, 23 (+7-933-310-6106); Комсомольский, 80в (+7-923-000-1484). Подробнее читайте по ссылке.

Школа "Лидерген" / Фото предоставлено компанией

Школа скорочтения "Лидерген"

Адрес: Барнаул, Комсомольский, 80в; Взлетная, 23

Тел.: 8(3852) 571-606

"ВКонтакте"

Телеграм* WhatsApp ("ВотсАпп")

** Подробности розыгрыша можно узнать по телефону 8 (3852) 571-606

ИП Чернявская О. Г.

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