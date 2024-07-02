Барнаульская транспортная компания "Уникум" ведет набор водителей категории Е

Соискателей ждут комфортные условия труда и достойная зарплата

02 июля 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KSb9H

Водитель техники / Фото: freepik.com

Вы водитель категории E? Ищете стабильную и надежную работу? Транспортная компания "Уникум" – именно то место, где вас уже ждут. Компания специализируется на междугородних и региональных грузоперевозках, а также предоставляет услуги экспедирования грузов и сейчас ищет водителей самосвалов и тентованных автомобилей. Рассказываем, что здесь предлагают соискателям.

Итак, преимущества работы в "Уникуме":

надежность – компания работает на рынке грузоперевозок уже несколько лет и заслужила хорошую репутацию среди своих клиентов;

компания работает на рынке грузоперевозок уже несколько лет и заслужила хорошую репутацию среди своих клиентов; опытные наставники – водители имеют большой опыт работы в сфере грузоперевозок и всегда готовы поделиться знаниями и опытом с новыми сотрудниками;

водители имеют большой опыт работы в сфере грузоперевозок и всегда готовы поделиться знаниями и опытом с новыми сотрудниками; комфортные условия труда – "Уникум" предлагает водителям современные автомобили, оборудованные всем необходимым для комфортной работы.

Своим будущим сотрудникам компания предлагает достойную заработную плату, официальное трудоустройство, соцпакет и страховку.

Хотите узнать больше? Звоните +7 (3852) 36-04-64. Вам ответят на все интересующие вопросы и расскажут о возможностях карьерного роста и развития вместе с транспортной компанией "Уникум".

Алтайская транспортная компания "Уникум"

Адрес: Барнаул, ул. Кулагина, 28д, 2 этаж

Тел.: +7 (3852) 36-04-64

ООО "Уникум"

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