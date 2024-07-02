Барнаульская транспортная компания "Уникум" ведет набор водителей категории Е
Соискателей ждут комфортные условия труда и достойная зарплата
02 июля 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KSb9H
Вы водитель категории E? Ищете стабильную и надежную работу? Транспортная компания "Уникум" – именно то место, где вас уже ждут. Компания специализируется на междугородних и региональных грузоперевозках, а также предоставляет услуги экспедирования грузов и сейчас ищет водителей самосвалов и тентованных автомобилей. Рассказываем, что здесь предлагают соискателям.
Итак, преимущества работы в "Уникуме":
- надежность – компания работает на рынке грузоперевозок уже несколько лет и заслужила хорошую репутацию среди своих клиентов;
- опытные наставники – водители имеют большой опыт работы в сфере грузоперевозок и всегда готовы поделиться знаниями и опытом с новыми сотрудниками;
- комфортные условия труда – "Уникум" предлагает водителям современные автомобили, оборудованные всем необходимым для комфортной работы.
Своим будущим сотрудникам компания предлагает достойную заработную плату, официальное трудоустройство, соцпакет и страховку.
Хотите узнать больше? Звоните +7 (3852) 36-04-64. Вам ответят на все интересующие вопросы и расскажут о возможностях карьерного роста и развития вместе с транспортной компанией "Уникум".
Алтайская транспортная компания "Уникум"
Адрес: Барнаул, ул. Кулагина, 28д, 2 этаж
Тел.: +7 (3852) 36-04-64
ООО "Уникум"Реклама
11:16:08 02-07-2024
Райдер водителя кат. Е в текущих условиях:
- свежие авто европейских производителей с просторным кунгом;
- официальное трудоустройство;
- на маршруте едем только по "шайбе", т.е. никаких переработок и недосыпов;
- з.п. 200/мес при норме 20 сут. в дороге в течение месяца;
- суточные;
- организация досуга.
11:51:23 02-07-2024
Гость (11:16:08 02-07-2024) Райдер водителя кат. Е в текущих условиях: - свежие авто... Губу закатай- досуг ему организуй! Занятие проституцией у нас наказуема. Или вам на местах стоянки цыганский хор с медведями подавай?
12:05:26 02-07-2024
Гость (11:16:08 02-07-2024) Райдер водителя кат. Е в текущих условиях: - свежие авто... Досуга?
11:28:47 02-07-2024
Интересно, а куда старые водители делись? Наверное причина в вас ?
11:45:28 02-07-2024
Гость (11:28:47 02-07-2024) Интересно, а куда старые водители делись? Наверное причина ... ... а куда делись все слесари, разнорабочие, каменщики, крановщики, кондукторы, водители автобусов и многие другие специалисты? А вот куда: 1. Стали юристами, менеджерами и доставщиками, 2. Уехали на вахту, 3. Пинают балду, живя на счёт мамы-бабушки-жены, 4. Защищают Родину на СВО, 5. Просто не родились вовремя, т.е. в 90-е, чтобы сейчас уже работать. Наверняка есть ещё причины, почему трудно найти работников. Да, рынок труда, но уже сейчас з/п у многих специалистов не рыночные, а завышенные, лишь бы предприятие работало...
12:17:01 02-07-2024
Гость (11:45:28 02-07-2024) ... а куда делись все слесари, разнорабочие, каменщики, кран... А может, дело в другом?) Например, кондуктор по заявлению МУП Горэлектротранса у нас получает в среднем 45. А на самом деле? Сдается мне, что это байка. И да, завышенные зарплаты - это какие? Типа 36 тысяч и ни в чем себе не отказывай, потому что работяге кроме полторашки пива после работы ничего не надобно, как тут как-то распинался крутой работодатель, не могущий на такую великолепную зп работников найти?
12:43:50 02-07-2024
Гость (12:17:01 02-07-2024) А может, дело в другом?) Например, кондуктор по заявлению МУ... Если ты за 36 тысяч ничего не делаешь- значит они тебе и не нужны. Захочешь-заработаешь. Или руки прямо из "ума" выросли?
13:18:46 02-07-2024
Гость (12:43:50 02-07-2024) Если ты за 36 тысяч ничего не делаешь- значит они тебе и не... Эм... Еще раз, русским по-белому - работодатель не может найти работников на зп в 36 тысяч. С чего вы решили, что кто-то за эти деньги ничего не делает, не очень понятно. Или, как обычно, альтернативное понимание прочитанного?
16:06:41 02-07-2024
- организация досуга..... Список есть?