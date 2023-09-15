Барнаульские депутаты посетили местную школу и попробовали горячие обеды

А также выяснили, что изменилось в результате реализации федеральной программы "Модернизация школьных систем образования"

15 сентября 2023, 17:00, ИА Амител

Школьный обед / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Депутаты Барнаульской городской Думы и родители учеников посетили в начале учебного года школу № 48 имени Героя Советского Союза Нестора Дмитриевича Козина. Они посмотрели, что поменялось здесь в рамках реализации федеральной программы "Модернизация школьных систем образования" под контролем "Единой России".

Школу построили еще в 1959 году. По словам депутата Барнаульской городской Думы Ирины Молчановой, на ее обновление выделили почти 85 млн рублей. На эти средства там провели капитальный ремонт здания, приобрели оборудование и мебель, обеспечили комплексную безопасность и благоустроили.

"Школа № 48 преобразилась на 100%. Появился Центр детских инициатив, дизайн-проект которого разрабатывали с учетом пожеланий учеников и учителей. Рекреации украшены яркими, патриотичными стендами. Школа отличается тем, что здесь есть казачьи классы, их семь, хотя в целом по Алтайскому краю таких классов немного. Работает музей казачества, где можно познакомиться с основными вехами его развития", ­– отметила региональный координатор партийного проекта "Новая школа", депутат Барнаульской городской Думы Марина Понкрашева.

Понкрашева также отметила, что единороссы не только контролируют качество и сроки проведения капитального ремонта школ, но и уделяют внимание самому образовательному процессу и воспитательной работе.

А еще, конечно же, питанию школьников. И это они проверили во время своего визита. Депутаты и родители побывали в отремонтированном пищеблоке и обеденном зале школы № 48 во время завтрака и попробовали, что едят ученики начальных классов. В тот день это были котлеты, гречневая каша и булочки.













Визит депутатов в школу № 48 / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

"Мамам и бабушкам всегда важно, как ребенок поел в школе. Часто бывает так, что накормить ребенка крайне сложно. Здесь дети ели с аппетитом, потому что на самом деле было очень вкусно. Мы тоже попробовали и остались очень довольны", ­– поделилась впечатлениями Ирина Молчанова.

Бесплатным горячим питанием обеспечены все ученики начальных классов, дети с ОВЗ обеспечены двухразовым питанием, рассказала директор школы № 48 Елена Булгакова. Продуктовые наборы выдают семьям, в которых дети обучаются на дому. Еду для школьников готовит КШП "Глобус".

"Благодаря системе оповещения у нас появилась возможность рассказывать детям о вкусной и здоровой пище. Для этого школьный медиацентр проводит радиопередачи и радиобрифинги. Не все дети любят гречку, но мы рассказываем, насколько это полезно. Точно так же о других продуктах питания. Я постоянно прихожу и наблюдаю за тем, как дети кушают. Спрашиваю, вкусно, нравится ли им. Пока что отрицательных ответов не было", ­– резюмировала Елена Булгакова.

Добавим, что модернизация школ – это один из важнейших пунктов Народной программы "Единой России".