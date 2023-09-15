Барнаульские депутаты посетили местную школу и попробовали горячие обеды
А также выяснили, что изменилось в результате реализации федеральной программы "Модернизация школьных систем образования"
15 сентября 2023, 17:00, ИА Амител
Депутаты Барнаульской городской Думы и родители учеников посетили в начале учебного года школу № 48 имени Героя Советского Союза Нестора Дмитриевича Козина. Они посмотрели, что поменялось здесь в рамках реализации федеральной программы "Модернизация школьных систем образования" под контролем "Единой России".
Школу построили еще в 1959 году. По словам депутата Барнаульской городской Думы Ирины Молчановой, на ее обновление выделили почти 85 млн рублей. На эти средства там провели капитальный ремонт здания, приобрели оборудование и мебель, обеспечили комплексную безопасность и благоустроили.
"Школа № 48 преобразилась на 100%. Появился Центр детских инициатив, дизайн-проект которого разрабатывали с учетом пожеланий учеников и учителей. Рекреации украшены яркими, патриотичными стендами. Школа отличается тем, что здесь есть казачьи классы, их семь, хотя в целом по Алтайскому краю таких классов немного. Работает музей казачества, где можно познакомиться с основными вехами его развития", – отметила региональный координатор партийного проекта "Новая школа", депутат Барнаульской городской Думы Марина Понкрашева.
Понкрашева также отметила, что единороссы не только контролируют качество и сроки проведения капитального ремонта школ, но и уделяют внимание самому образовательному процессу и воспитательной работе.
А еще, конечно же, питанию школьников. И это они проверили во время своего визита. Депутаты и родители побывали в отремонтированном пищеблоке и обеденном зале школы № 48 во время завтрака и попробовали, что едят ученики начальных классов. В тот день это были котлеты, гречневая каша и булочки.
"Мамам и бабушкам всегда важно, как ребенок поел в школе. Часто бывает так, что накормить ребенка крайне сложно. Здесь дети ели с аппетитом, потому что на самом деле было очень вкусно. Мы тоже попробовали и остались очень довольны", – поделилась впечатлениями Ирина Молчанова.
Бесплатным горячим питанием обеспечены все ученики начальных классов, дети с ОВЗ обеспечены двухразовым питанием, рассказала директор школы № 48 Елена Булгакова. Продуктовые наборы выдают семьям, в которых дети обучаются на дому. Еду для школьников готовит КШП "Глобус".
"Благодаря системе оповещения у нас появилась возможность рассказывать детям о вкусной и здоровой пище. Для этого школьный медиацентр проводит радиопередачи и радиобрифинги. Не все дети любят гречку, но мы рассказываем, насколько это полезно. Точно так же о других продуктах питания. Я постоянно прихожу и наблюдаю за тем, как дети кушают. Спрашиваю, вкусно, нравится ли им. Пока что отрицательных ответов не было", – резюмировала Елена Булгакова.
Добавим, что модернизация школ – это один из важнейших пунктов Народной программы "Единой России".
17:23:32 15-09-2023
Вот это я понимаю, работа у депутатов. Каждую неделю на выезде - то школы, то детские сады. Везде накормят, напоят. Два вопроса в этой связи: 1. А кто давал полномочия слугам народа проверять как кормят наших детей? У них есть специальное образование, чтобы давать оценку тому меню которое представлено в учреждениях? 2. Куда смотрит Роспотребнадзор? Почему сторонние люди без масок, без халатов находятся в учреждении? Почему депутатки со своей микрофлорой и своими заболеваниями посещают школы, где учатся наши дети?
17:25:00 15-09-2023
Лучше бы депутатки занялись настоящим делом! Вышли бы к своим избирателям и узнали о настоящих проблемах барнаульцев!
18:18:11 15-09-2023
А мой внук отказывается завтракать в школе, говорит что невкусно! Интересно, кто врет, мой любимый внук или депутаты? А может дело в другом, из разных котлов пища?
22:15:51 15-09-2023
дед (18:18:11 15-09-2023) А мой внук отказывается завтракать в школе, говорит что невк... Бабка ты внука перед школой не перекармливаяй. Тогда после двух уроков у него появится аппетит и он с удовольствием покупает школьную еду.
18:37:00 15-09-2023
гречи прям с горкой, ни разу не видел, что бы столько накладывали ни в одной столовой, в том числе и школьной. Причем депутаты последнюю есть отказались, судя по фото.
23:25:18 15-09-2023
Гость (18:37:00 15-09-2023) гречи прям с горкой, ни разу не видел, что бы столько наклад... Но, есть перебор с гречей. Мы, помнится, в столовку бегом бежали, потому что каждую перемену гоняли толпой в догоняшки на первом этаже, и не выёживались, что плохо кормят или не плохо.
19:21:58 15-09-2023
У меня дочь отказывается есть в школе, кормят после 4 урока все уже холодное и соответственно не вкусное.
22:53:18 16-09-2023
Этим лишь бы вкусно поесть да попить. Ходят,бродят , но ведь, работа такая. Дети в этот день надеюсь вкусные котлеты поели, из чистого мяса.