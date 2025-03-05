Барнаульские дорожники из-за ухудшения погоды с 6 марта перейдут на усиленный режим
В выходные дни ожидаются обильные осадки
05 марта 2025, 10:40, ИА Амител
Уборка снега в Барнауле / Фото: amic.ru
В Барнауле с четверга, 6 марта, в связи с прогнозированием обильных осадков МБУ "Автодорстрой" перейдет на усиленный режим работы, сообщает мэрия.
"Глава города Вячеслав Франк в связи с прогнозируемыми обильными осадками поручил на особом контроле держать дорожную обстановку на территории города и продолжить работы по очистке кровель и дворов многоквартирных домов", – подчеркнули в администрации.
Ранее сообщалось, что в Барнауле в середине недели возможен кратковременный снег, а в выходные дни ожидаются обильные осадки в виде дождя и мокрого снега.
10:47:01 05-03-2025
Куда они перейдут, в тишину, как обычно)))?