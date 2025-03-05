Барнаульские дорожники из-за ухудшения погоды с 6 марта перейдут на усиленный режим

В выходные дни ожидаются обильные осадки

05 марта 2025, 10:40, ИА Амител

Уборка снега в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле с четверга, 6 марта, в связи с прогнозированием обильных осадков МБУ "Автодорстрой" перейдет на усиленный режим работы, сообщает мэрия.

"Глава города Вячеслав Франк в связи с прогнозируемыми обильными осадками поручил на особом контроле держать дорожную обстановку на территории города и продолжить работы по очистке кровель и дворов многоквартирных домов", – подчеркнули в администрации.

Ранее сообщалось, что в Барнауле в середине недели возможен кратковременный снег, а в выходные дни ожидаются обильные осадки в виде дождя и мокрого снега.